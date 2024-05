NOVO:

Europarlamentarac Mislav Kolakušić, koji je osvojio mandat u Saboru na parlamentarnim izborima, podnijet će ostavku na mjesto u parlamentu, potvrdio je na svom Facebooku. U Saboru će ga zamijeniti prof. dr. sc. Dražan Dizdar, kao član stranke Pravo i Pravda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Poštovani građani, dragi prijatelji, pred nama su izbori na kojima se na najvišoj razini vodi borba protiv globalizma, protiv suludih ograničenja građanskih prava nas Europljana i zamjene stanovništva što će posljedično dovesti do sloma zapadne civilizacije u sljedećih nekoliko desetaka godina, ukoliko im se ne suprotstavimo. Proteklih 5 godina u Europskom parlamentu zastupam zdravorazumske i suverenističke ideje koje dijeli veliki broj građana Republike Hrvatske. Sjetimo se 2019. i početaka 2020. kada sam jedini u vrijeme početka kovid ludila iznosio javno dostupne činjenice i podatke o korona virusima, forsiranju nepostojećih cjepiva koja su bila sto posto neučinkovita, ali i iznimno opasna i dovela su do milijuna prijavljenih štetnih posljedica po zdravlje onih koji su ih primili. Tijekom covid pandemije bio sam jedan od nekolicine zastupnika koji se svim silama borio protiv uvođenja strahovlade nad građanima i bezočne pljačke pri kupovini tzv. cjepiva protiv covida.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moje govore u EU parlametnu protiv štetnih globalističkih politika, ilegalnih migracija i masovne korupcije vidjele su doslovno stotine milijuna ljudi. Obraćao sam se direktno, licem u lice, Ursuli von der Leyen, Macronu, Trudeau, predsjedniku Europskog vijeća i izravno im govorio ono što je istina i ono što stotine tisuća vas zna da je istina. U Hrvatskoj, razumljivo, nisam imao pristup medijima, ali svejedno je stotine tisuća vas pratilo moj rad. Zašto su svi ti govori i sve te stotine milijuna pregleda bili od izuzetne važnosti? Zato što su izravno doprinijele širenju svijesti o važnosti nacionalnih država, o važnosti da odluke donose građani, a ne korporacije, o važnosti suprotstavljanja skrivenim centrima moći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi ti govori koji su se širili diljem Europe i svijeta doprinijeli su činjenici da danas u mnogim zemljama Europske unije suverenističke stranke pobjeđuju globalističke opcije i da gledamo rast suverenističkih opcija. Borba protiv teških posljedica ideološkog globalizma čije posljedice Hrvatska danas osjeća može se dobiti samo na razini Europe. Samo ako u većini država Europske unije na vlasti budu zdravorazumske opcije i Hrvatska će imati šansu izaći iz čeličnog stiska globalističkih poltrona poput Plenkovića. Zato ću na izborima 9. lipnja 2024. od vas, građana, zatražiti novi mandat u Europskom parlamentu. Nositelj sam liste Prava i Pravde (lista broj 17. na glasačkom listiću). Duboko sam uvjeren da je pozornica Europskog parlamenta u kojem se sukreira ogroman broj zakona po kojima žive i hrvatski građani, danas najvažnije mjesto za širenje suverenističkih ideja na globalnoj razini.

Ujedno pozivam i sve birače suverenističkih stranaka u Hrvatskoj, prije svega birače Mosta i Domovinskog pokreta da mi daju svoje povjerenje na ovim izborima jer sam uvjeren da nitko ne može na jednako učinkovit i jasan način zastupati suverenističke ideje i interese građana Hrvatske u Europskom parlamentu od mene. Pozivam vas da na ovim izborima zanemarite svoju stranačku pripadnost ili barem da razmislite o tome te da ozbiljno odvagnete kakav glas želite imati u Europskom parlamentu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Europski parlament šaljemo prije svega osobu koja u moru drugih zastupnika treba artikulirati stavove hrvatskih građana. Glas koji se ne čuje i ne vidi, nije u interesu stotina tisuća građana u Hrvatskoj koji žele promjene.

S obzirom da prema tumačenju Hrvatskog sabora od 24. travnja 2024. ne mogu staviti u mirovanje svoj mandat, podnijet ću ostavku na svoje mjesto u Hrvatskom saboru, a moje mjesto će preuzeti moj zamjenik, prof. dr. sc. Dražan Dizdar kao član stranke Pravo i Pravda. S obzirom da neusporedivo više mogu doprinijeti u borbi i razotkrivanju globalizma kao zastupnik u Europskom parlamentu nego kao zastupnik u Hrvatskom saboru, smatram da sam donio ispravnu odluku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Protekli izbori u Republici Hrvatskoj su pokazali da suverenistička opcija u Hrvatskoj raste, ali i da bez ujedinjenja suverenista nećemo moći provoditi svoje politike u stvarnost. Priliku za to ujedinjenje imat ćemo, kako stvari stoje, vrlo brzo i nadam se da će ovaj put biti dovoljno mudrosti da to i učinimo.U sljedećih 30 dana bit ću u kampanji za izbore za Europski parlament te ću tijekom tog razdoblja prezentirati svim građanima koji podržavaju naš pogled na svijet zašto smatram da moramo imati jak, uvjerljiv i glasan glas u Europskom parlamentu i zašto je ta institucija važna za globalno širenje ideja o važnosti nacionalnih država i borbu protiv štetnog globalizma koji ima za cilj uništiti apsolutno sve tradicionalne vrijednosti i obrasce življenja. Konačna odluka, kao i uvijek, bit će na vama, građanima.

Ukoliko ćete to smatrati važnim, i sljedećih 5 godina zajedno ćemo se boriti protiv interesa korporacija koje putem svojih političkih pudlica iz godine u godinu pokušavaju pojačati svoj stisak oko vrata stotina milijuna ljudi. Radit ćemo na jačanju suverenističkih ideja u čitavoj Europi, ali i svijetu, a za to uistinu ne postoji bolje mjesto od govornice Europskog parlamenta. Ono što je izgovoreno u Europskom parlamentu odjekuje diljem svijeta, naravno ako imate što reći. Živjeli i vidimo se u kampanji!", napisao je u objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

STARIJE:

Kako doznaje RTL, Mislav Kolakušić podnio je zahtjev za stavljanjem saborskog zastupničkog mandata u mirovanje. To znači da bi ga ako odluči ostati u Bruxellesu do novog saziva, na konstituirajućoj sjednici Sabora mijenjao Dražen Dizdar i ostao na toj funkciji daljnjih 6 mjeseci.

No, Mislav Kolakušić još može i promijeniti odluku 24 sata prije konstituirajuće sjednice Sabora. To nam je potvrdio i on sam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na naš upit Draženu Dizdaru bi li on u tom slučaju mogao biti 76. ruka za HDZ i DP, Dizdar kaže kako za takvu većinu ne bi glasao, ali pred kamere ne želi.

Kolakušić prvi na listi za EU izbore

Podsjetimo, Kolakušić je prvi na listi za Europski parlament. Ivan Vilibor Sinčić je drugi, a na listi je i sedam žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kolakušić i njegova stranka Pravo i Pravda izašli su na parlamentarne izbore s Domovinskim pokretom. No, od samog početka Kolakušić im je jasno stavio do znanja da nikakve postizborne koalicije s HDZ-om ne dolaze u obzir te je čak najavio kako se odriče DP-a ako budu koalirali s HDZ-om.

"Relativni pobjednik je ponovo Hrvatska demokratska zajednica, stranka korumpiranih ljudi, zločinačka organizacija pravomoćno osuđena za izvlačenje i pranje novca. Međutim, relativni pobjednik su oporbene stanke. Građani Republike Hrvatske su podijeljeni od skroz lijevih opcija do onih tradicionalnih konzervativnih opcija. Između se nalaze neki liberali, centar, koji u stvarnosti baš ni ne postoje", poručio je nakon izbora dodavši da mu je neprihvatljivo biti "mala podguzna muha".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: DP bi mogao koalirati s HDZ-om, Kolakušić: Biti mala podguzna muha, to mi je neprihvatljivo'