RTL-ov reporter Ivan Skorin oko 20 sati javio se uživo iz stožera MOST-a i to nakon što su izlazne ankete pokazale da su skočili s 9 na 11 osvojenih mandata. Naš reporter izvijestio je da je zavladala euforija i da se raspoloženje vidno popravilo.

Na pitanje je li MOST spreman na razgovore sa SDP-om, Miro Bulj je odgovorio: "Ostajemo kod istih stavova da bi bilo najbolje da dođe do promjene, a mogući su i novi izbori. Imali smo svog kandidata za premijera."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinar Skorin je ustrajao na pitanju pa je Bulj dodao: "Zna se s kime nismo. Mi ćemo i dalje imati svog kandidata za premijera. Vidjet ćemo."

O tome koliko mu znači dobar rezultat u IX. i X. izbornoj jedinici rekao je da su to bile teške izborne jedinice. "Ja nisam imao neku kampanju, bio sam bio s narodom, u kombiju. Veseli me jer jedini pravi sud daje narod. Veseli me što izlaznost nije bila nikad veća i pogodak je što su izbori bili radnim danom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treća sreća i treći put na postavljeno pitanje dolazi li u obzir SDP s Mostom, odgovorio je: "Nećemo sigurno s HDZ-om, neka završe rezultati izbora, prerano je, vidjet ćemo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa