Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved dao je izjavu za medije u kojoj je komentirao kako teku pregovori s Domovinskim pokretom za sastavljanje vladajuće većine. Kazao je da se pregovori nastavljaju u ponedjeljak.

"Mi sutra nastavljamo razgovarati s Domovinskim pokretom. Upoznati ste da su razgovori bili izrazito konstruktivi. Očekujemo sutra, u nastavku razgovora, konkretne stavove, obzirom da je Domovinski pokret tijekom vikenda imao radne sastanke unutar stranke. Vjerujem da ćemo tijekom sljedećeg tjedna dogovoriti, usuglasiti sva pitanja vezano za većinu odnosno sastavljanje nove Vlade", kazao je Medved.

Medved se osvrnuo i na komentar da mu je Vesna Vučemilović dala potporu te na medijske napise posljednjih dana.

"Jako je puno ovih dana razgovora. Mogli smo i danas u medijima vidjeti različite stavove. To su sve okolnosti koje su izravno vezane za formiranje većine, strpimo se, ne bih izdvajao nijedno konkretno ime. Vjerujem da ćemo tijekom sljedećeg tjedna imati strukturu takovu da će HDZ kao pobjednik izbora formirati većinu odnosno, da ćemo dobiti mandat za sastavljanje nove Vlade", istaknuo je Medved.

Naglasio je da bi se svi primarno trebali usmjeriti na interese Hrvatske.

"Da u fokus zaista stave programska područja koja su bitna za prosperiet Hrvatske, za nastavak svih projekata koje smo u ovih osam godina uspješno realizirali. Jer to je ono što je bit u svjetlu provedbe izbora i konstituiranja većine. Za to smo dobili mandat naroda, da odgovorno vodimo i upravljamo našom zemljom. Jednostavno, ta buka koja se može čuti i vidjeti u javnom prostoru...da se svi usmjere na ono što je bitno, to su programska područja, ideje usmjerene prema bitnim područjima za naš narod i RH", zaključio je Medved.

