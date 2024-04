Politički analitičar Krešimir Macan napravio je analizu rezultata parlamentarnih izbora i korištenjem D'Hondtove metode prebacio ih u moguće mandate na EU izborima. Rezultate je objavio na svojoj stranici Manjgura.hr.

Macan je modelirao mogući rezultat EU izbora u Hrvatskoj temeljem rezultata parlamentarnih izbora 17. travnja.

Ako Hrvatsku gledamo kao jednu izbornu jedinicu što ona jest na EU izborima, tada su rezultati parlamentarnih izbora sljedeći uz izlaznost od 61,44 posto:

Foto: Manjgura.hr Foto: Manjgura.hr

Ako te rezultate prebacimo korištenjem D’Hondtove metode u moguće mandate rezultat je sljedeći: HDZ 5, SDP 4, DP 1, Možemo 1 i Most 1. Prag za preskakanje 12. mandata je visokih 6,48 posto. Dakle neće biti dovoljno prijeći izborni prag od 5 posto, već osvojiti barem navedeni postotak.

Foto: Manjgura.hr Foto: Manjgura.hr

Moramo uzeti u obzir da je izlaznost na zadnjim EU izborima 2019. bila samo 29,85 posto tako da je to faktor koji može značajno utjecati na konačne rezultate. No, ako bi pretpostavili da će izlaznost biti ista kao 2019. tada za 12. granični mandat treba oko 67.350 glasova, što daje šanse i nekim drugim listama poput one koju su složili IDS i manjine okupljene oko EU parlamentarca Valtera Flegu i tada granični 12. mandat gubi SDP.

Samo za podsjetnik, korištenjem sličnih analiza i temeljem dosadašnjeg iskustva prilično smo precizno modelirali i rezultate parlamentarnih izbora 2024. 62:41 dok je stvaran rezultat na kraju bio 61:42.

