Na izborima za Europski parlament u nedjelju izabrano je 12 kandidata. Natjecalo se 300 kandidata na 25 lista. HDZ osvaja 6, SDP osvaja 4, a Možemo i Domovinski pokret po jedan mandat. HDZ je na izborima za zastupnike u Europskom parlamentu osvojio najviše glasova u 15 većih gradskih središta, SDP u Zagrebu, Rijeci i još tri grada, dok je Fair play lista predvođena IDS-om pobijedila u Puli.

U Europskom parlamentu Hrvatsku će vjerojatno predstavljati Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac, Sunčana Glavak, Željana Zovko iz HDZ-a. Romana Jerković Kraljić, Tonino Picula, Biljana Borzan i Predrag Matić iz SDP-a. Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta i Gordan Bosanac iz Možemo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi HDZ-ovci koji ulaze u EP su Davor Ivo Stier i Nikolina Brnjac. "Oni će se morati nametnuti", ističe RTL-ov izborni komentator Krešimir Macan, i to, dodaje prema svojim specijalnostima.

"Prvi je Andrej Plenković koji je osvojio 101 tisuću glasova i to je najbolji rezultat ovih izbora. Time je potvrdio svoju unutarstranačku dominaciju. I nakon njega je Stier kojem je falilo jako malo, 0,10 posto da preskoči Šuicu koja je na drugom mjestu. Njihovo preferencijalne baš ne treba previše gledati. Osim Marijane Petir, koja nije prošla, iako je niska izlaznost išla u korist i njoj je malo falilo da preskoči nekoga od HDZ-ovaca", kaže Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što je zanimljivo, Plenković kao premijer vjerojatno ne ide, a Šuica ima opciju da bude u Europskom parlamentu ili da bude povjerenica, tako da će se o tome hoće li se ona nekuda maknuti, ovisi tko će ući. Realno sada ulazi, po redu, Sunčana Glavak i onda pretpostavljam da računaju da će Šuica i dalje biti povjerenica. Znači ili je ona povjerenica, ili Tomislav Sokol. Nije slučajno Sokol na 8. mjestu. Ili ona odlazi u EK, a Sokol ulazi, ili Sokol ide kao povjerenik", dodaje Macan.

U SDP-u nema novih lica, ali Jerković ostaje nepoznata

"U SDP-u nema novih lica. Svih četvero su već poznati, Biljana Borzan, pa Tonino Picula s preferencijalnim drugi, pa Fred Matić i onda Romana Jerković Kraljić. Ona je vrlo simptomatična, a predstavnica je u EP-u s najmanje glasova. Spasilo ju je to što je žena zato što je kod njih lista išla muško, žensko, naizmjence. Picula je bio na kraju. Tako da je ona dobila 3. poziciju. Da je bila na 4. poziciji ne bi dobila mandat jer bi je preskočio Picula", kazao je. Macan dodaje da je Jerković nepoznata velikom broju ljudi i da će se također morati nametnuti, za razliku od ostalih četvero SDP - ovih europarlamentaraca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Bartulica iznenađenje?

Podsjetimo, danima se u javnosti govorilo o navodnoj imovinskoj aferi, ali Stjepo Bartulica nije želio pred kamere. I dalje ostaje nejasno objašnjenje o novcu koji je njegova majka dobila prodajom kuće u Zagrebu, a od kojega Bartulica živi. Sada ide u Europski parlament s liste Dmovinskog pokreta.

Macan kaže da su mediji uvijek pomalo skloni da idu lijevo, pa se možda ulazak Stjepe Bartulice u EP čini iznenađujućim. "Ako postoji određeni broj birača, ne ravnaju se oni po našim komentarima i aferama, ako je ovo uopće bila afera, što je slično kao i s Grlićem Radmanom, nije prijavio imovinsku karticu... Nemate nekakav prekršaj, već, ja bih rekao, imate nezgodnu komunikaciju Bartulice i okolnosti", objasnio je Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bartulica je bio kandidat Domovinskog pokreta od prvog dana. On je poznati konzervativac. Penava je tu došao da se napravi samo ta prepoznatljivost na listi. Ali cijela ideja je bila da prođe Bartulica i to su ostvarili. Pretjerano granatiranje zadnji dana moglo je čak motivirati ljude", kaže Macan. "To je tako, kada stisneš desnicu, oni se organiziraju", dodao je.

Kekin pomela, Bosanac ide u EP

A kako je Možemo odigrao na ovim izborima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je Ivana Kekin pomela preferencijalnim glasovima, Gordan Bosanac je isto dobio solidan broj glasova tako da kod njih to nije bilo iznenađenje. Bosanac je često imao javne nastupe, i dugo vremena ga se guralo prema nekoj funkciji, smatra Macan.

A ide li Europa u desno?

Po Macanovom mišljenju to je vrlo malo skretanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je pitanje jedno vrijeme hoće li biti problema kod sastavljanja velike koalicije u EP-u. No, neće. Potrebno je 361 mandat. Pučani, socijalisti i liberali imaju već 400, tako da ne bi trebalo biti problema u sastavljaju ove velike koalicije. Imamo jednu stabilnost u Europskom parlamentu koja u ovom trenutku Europi treba. Ali vidi se da je trend jačanja desnice, no Hrvatska je kontra trenda. Pokazalo se da je 10 od 12 mandata centristički lijevo i desno. Znači jedna normalna apaurin država", kazao je Macan.

POGLEDAJTE VIDEO: Mijić: 'Grbina bi ovi rezultati mogli spasiti.' Macan: 'Nina Skočak bila je stalno prisutna'