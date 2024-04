Mislav Kolakušić predao je Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) kandidacijsku listu za Europski parlament. Na listi, Kolakušić je prvi, Ivan Vilibor Sinčić drugi, a na listi je i sedam žena. O slaganju većine kazao je - HDZ im je neprihvatljiv.

"Kao što smo rekli, nama je HDZ zločinačka organizacija koja je opljačkala Hrvatsku, granice ne postoje, prolazi tko hoće kad hoće, naši ljudi otišli su raditi u Irsku, Njemačku, Austriju, sada nam dovode Nepalce, plaće nikad lošije. Nepalci sad ponovno snižavaju cijenu rada, kada je sve moglo biti bolje, oni nas vraćaju godinu dana unazad. Oni koji namjeravaju ići s HDZ-om ne mogu i nisu naši partneri - pričali su jedno prije izbora, sada pričaju drugo, više se ničega oni ne sjećaju, nisu oni to tako mislili", kazao je Kolakušić.

Na pitanje, odriče li se Pravo i pravda Domovinskog pokreta ako uđe u vladu s HDZ-om, Kolakušić je odogovorio:

"Apsolutno, u potpunosti. To nije bilo niti približno ono što smo mi htjeli, htjeli smo stvoriti jaku suverenističku opciju koja bi sačinjavala četiri pet stranaka, koja bi imala 40 do 45 mandata u Hrvatskom saboru, svog kandidata za premijera i onda možete provoditi svoje politike. Ovo, biti mala podguzna muha nečija, to mi je apsolutno neprihvatljivo", kazao je Kolakušić.

'Jedno govoriš, drugo radiš. To je meni neprihvatljivo'

"Sada nitko ne može smijeniti HDZ, HDZ će vladati još tisuću godina. Jedino udruživanje, da li na ljevici ili naše suverenističke snage, ali sada parlamentarna stranka nijedna ne može pobijediti HDZ", kazao je.

Na pitanje novinara, je li o ovome bilo razgovora s predstavnicima Domovinskog pokreta, Kolakušić je kazao: "Sve je bilo jasno. Prvi dan nakon izbora bilo je jasno da će oni promijeniti priču i da namjeravaju ići s HDZ-om. Nisu imali potrebu ništa objašnjavati."

"Jedno govoriš, drugo radiš. To je meni neprihvatljivo", dodao je Kolakušić. "Ja nisam izašao na izbore za hrvatski parlament 2020. godine, jer sam rekao da neću izaći sa strankom ako ne dobijem 600 tisuća glasova odnosno ne uđem u prvi krug. Tada sam mogao dobiti tri milijuna eura za stranku i stvoriti veliku stranku, ali sam se držao svoje riječi i oni koji se ne drže svoje riječi meni su apsolutno neprihvatljivi", ponovio je.

Na pitanje, što će biti s njegovim mandatom ako uđe u Europski parlament, Kolakušić je kazao: "Idemo i na predsjedničke. Stranka Pravo i pravda će nastupati na svim izborima."

Na pitanje, hoće li on biti kandidat za predsjednika, Kolakušić je kazao: "Apsolutno."

Istaknuo je kako se nada većoj izlaznosti na izbore za EU parlament, iako se pokazalo da vedća izlaznost na parlamentarnim izborima znači samo više glasova za HDZ i SDP, nego što je on to očekivao.

"Očigledno puno ljudi smatra da nažalost u Hrvatskoj ne treba ništa mijenjati. Mislim da ispod 100 tisuća glasova se neće moći ući u EU parlament. to je moja procjena. Ali moja procjena je bila i da Domovinski pokret neće s HDZ-om…"

Kazao je da se ne čuje s Ivanom Penavom, ali sa Stipom Mlinarićem da.

Na pitanje o Andreju Plenkoviću kao nositelju liste na europskim parlamentarnim izborima, Kolakušić je kazao da on ne može biti i premijer i na funkciji.

"Ako prestane biti premijer, on će završiti kao Jadranka Kosor, kao Karamarko, kao Sanader, kao svi bivši predsjednici HDZ-a, znači on će nestati u sekundi, njegovi će ga pojesti istu minutu, izbacit će ga iz stranke. A na sve funkcije u Europi vas mora poslati vladajuća stranka. Nema tamo natječaja, nema toga. On kad bi prestao biti premijer, on više nije ni premijer ni predsjednik stranke", kazao je.

"Anušić zamjena za Plenkovića? To mi malo smiješno zvuči, nije to ista kategorija. Nažalost, Plenković je najveća zlica, on je očistio HDZ, doveo samo svoju ekipicu, on se jako dobro osigurao. On je najveći autokrat koji je ikad živio na ovim prostorima", zaključio je Kolakušić.

