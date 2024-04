Počela je dvodnevna izborna šutnja u Hrvatskoj. Zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Kako je objasnio član Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski za RTL kada nastupi izborna šutnja, zabranjena je promidžba. No novčanih kazni za prekršitelje nema...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ovom Zakonu sankcija nema, u Zakonu za Europski parlament sankcije su ozbiljne. Mi kao Državno izborno povjerenstvo moramo se pridržavati Zakona o izborima zastupnika u tom dijelu, a svi su se dužni pridržavati pravnog poretka u RH sukladno Ustavu, tako da smo izdali priopćenje o izbornoj šutnji gdje to tražimo i od izbornih sudionika, i od fizičkih i pravnih osoba, te svih onih koji posredno ili neposredno sudjeluju u izbornoj promidžbi, kao i od medija i medijskih nakladnika", kazao je Hojski.

Napomenuo je da je DIP pozvao medijske nakladnike da se suzdrže od bilo kakvih objava, izjava, intervjua i bilo kakvih press konferencija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To vrijedi za sve izborne sudionike u kampanji da se na njih odnosi poštivanje izborne šutnje, ali i za medije i medijske nakladnike da to ne prenesu dok ne završi izborna šutnja, znači do srijede u 19 sati", napomenuo je Hojski.

Za kršenje izborne šutnje prilikom izbora zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon ne predviđa novčane kazne. Za razliku od izbornih zakona koji se odnose na lokalne izbore i izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 66/15, 104/15, 98/19, dalje: Zakon) ne propisuje kršenje izborne šutnje kao prekršaj, pa tako niti novčane sankcije za kršenje izborne šutnje, objasnili su iz DIP-a za Danas.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, najčešće se građani pritužuju na SMS poruke tijekom vremena izborne šutnje, na objave na društvenim mrežama, traže zaštitu osobnih podataka...