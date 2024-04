Mnogi čitatelji javili su nam se da su došli na svoja biračka mjesta, ali nisu bili na biračkom popisu iako imaju valjanu osobnu iskaznicu.

Na biračkom mjestu im nisu dali objašnjenje zašto s važećim dokumentima nisu na popisu. Uputili su ih tek na Općinu po posebne plave potvrde koje moraju imati birači bez važećih osobnih iskaznica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stoga se uživo u izvanrednim vijestima javila reporterka Zorana Čičak Kulić koja je pojasnila o čemu je riječ:

"Iz Gradskog izbornog povjerenstva trenutno nemaju brojku koliko je takvih birača. U matičnom uredu ispred kojeg se nalazimo na redu za plavu potvrdu čeka između 30 i 40 građana. Svi oni su došli ovdje jer nisu mogli glasati na svom biračko mjestu iako su imali važeće osobne iskaznice. Neki su nam rekli da su te osobne iskaznice izradili nedavno, neki da su tek predali zahtjev za izradom osobne iskaznice, ali da su na biralište došli s potvrdom koju su tamo i dobili. Na plave potvrde ovdje se čeka 15 minuta, ali i do pola sata. Nekima je to previše, nekima je to u redu", kaže pa dodaje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovaj ured radit će do 19 sati, a kada građani konačno dobiju tu plavu potvrdu mogu se vratiti na biralište i glasati. Neki su bili ljuti, a neki traže rješenje i objašnjenje zašto sada moraju duplati svoj odlazak na biralište. Neki čak neće ni stići jer moraju otići na posao ili imaju neke druge obaveze", poručila je reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa