ZADOVOLJNI REZULTATIMA / Domovinski pokret razriješio misterij oko 'ideologodije' na plakatima: 'Znali smo za grešku, evo zašto nismo mijenjali'

Domovinski pokret prema izlaznim anketama osvaja jedno mjesto u Europskom parlamentu, a šef stranke Ivan Penava potvrdio je da će Stephen Nikola Bartulica biti zastupnik koji će ih tamo predstavljati. Iz njihovog stožera javila se RTL-ova reporterka Katarina Brečić koja je razgovarala s Marijom Radićem, koji kaže da su zadovoljni rezultatima. Komentirajući grešku na izbornom plakatu gdje je umjesto ideologija pisalo ideologodija, Radić kaže da su grešku primijetili već prije sedam dana i da su čekali tko će prvi u javnosti to zamijetiti. "Meni je to bilo simpatično i rekao sam da se to ne mijenja", otkrio je