Pregovarači Domovinskog pokreta i HDZ-a i jučer su održali novu rundu konzultacija za sastav buduće parlamentarne većine, kažu nam u DP-u. No i taj krug pregovora prošao je bez uspjeha.

Sastanak je bio posvećen pronalasku rješenja za sudjelovanje svih 8 manjinskih zastupnika u Vladi, no pregovarači iz DP-a nam kažu da premijer Andrej Plenković ne odustaje od SDSS-a.

"Mi smo rekli 76 ruku bez SDSS-a, idemo naći još dvije ruke. Ali Plenkoviću nije stalo do manjina nego do Pupovca", kaže naš sugovornik u neslužbenom razgovoru za RTL i dodaje da premijer Plenković govori da bi to bila "trokut suradnja". Plenković je, dodaje, htio da razgovaraju o ministarstvima, ali DP ne želi dok se ne riješi pitanje SDSS-a.

No Domovinci imaju jedan prijedlog, da ministar branitelja bude Predrag Mišić, koji se kao nezavisni našao na listi Domovinskog pokreta našao u IX. Izbornoj jedinici na 3. mjestu. Radi se o hrvatskom branitelju srpske nacionalnosti, čime u DP-u žele pokazati da nisu protiv srpskog naroda.

Mediji pišu da Mišić za sebe kaže da je "po nacionalnosti Hrvat, po narodnosti Srbin i pravoslavne vjeroispovijesti", a koji je kao dragovoljac bio branitelj Domovinskog rata u Vukovaru i kasnije logoraš srpskih koncentracijskih logora. Ove je godine organizirao prigodni domjenak povodom pravoslavnog Badnjaka i Božića u Dicmu. Odazvali su mu se izaslanik predsjednika Republike, ministra branitelja, HDZ-ov potpredsjednik sabora Ante Sanader, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, zapovjednik 9. bojne HOS-a Marko Skejo i mnogi drugi.

O Mišiću se zna i da sa zalaže se za formiranje Hrvatske pravoslavne crkve. Također, Mišić je 2019. provocirao SDSS reagirajući na njihovu kampanju "Kako je biti Srbin u Hrvatskoj?". Pa je kraj svog imena i slike napisao – časno, a kraj imena i slike Milorada Pupovca – unosno.

Pregovarač iz Domovinskog pokreta nam tvrdi da su Plenkoviću iznijeli ideju o Mišiću ministru branitelja i da je on na to šutio. A kontaktirali smo i Predraga Mišića. Na naše pitanje hoće li biti ministar branitelja rekao nam je: "Počašćen sam takvim nečim. Ali više od toga u ovom trenutku ne mogu komentirati. Traju pregovori i sve drugo bilo bi neozbiljno".

