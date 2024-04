Državno izborno povjerenstvo održalo je konferenciju za medije u 14.30 sati.

Predsjednik DIP-a Radovan Dobronić rekao je da se izborni proces odvio vrlo dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Glasalo je 62 posto od ukupnog broja upisanih birača. Prije četiri godine je izlaznost bila manja, ali ne trebamo do kraja uzimati usporedbe kao relevantne jer je tada zbog korone izlaznost bila manja. Države Europske unije imaju još veću izlaznost i mi tome trebamo težiti", rekao je.

"Dvije stvari su bitne: da ljudi shvate da izlaskom na izbore mogu utjecati na svoju sudbinu, da povežu politiku sa svojim osobnim životom. Osim toga, izlaskom na izbore se pokazuje i briga za državu, što je neki oblik patriotizma, ali kod nas se na to ne gleda na taj način", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobronić se osvrnuo i na kršenje izborne šutnje. Smatra da nije bilo ničega što je previše izlazilo iz okvira.

"Možda su prilikom izlaska na izbore previše pričali. Dosad je bila praksa da se ljude pozove na izbore, a ovog puta se to nije dogodilo", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče problema koje su ljudi imali s osobnim iskaznicama, odnosno s plavim potvrdama, naglasio je da DIP s tim nema veze i kaže kako nije moglo utjecati na izbore. Ni na određenom biračkom mjestu, a pogotovo ne na cijele izbore.

Iako nije u domeni DIP-a, pokušali su posredovati i riješiti određene probleme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To nije u domeni DIP-a. Za to je nadležan MUP. Mi smo posredovali i u Zagrebu su svi koji su bili upućeni po potvrde njih dobili na vrijeme i stigli su do 19 sati glasati tako da to nije moglo utjecati na izbore", ustvrdio je.

Na dva biračka mjesta moraju se ponoviti izbori. U 3. (općina Sračinec) i 5. izbornoj jedinici (općina Markušica). Biraju se ponovno zastupnici manjina. Pronađeno je više listića nego što je trebalo biti. Izbori će se ponoviti već ove nedjelje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje koliko ljudi nema važeće dokumente rekao je da se obrate MUP-u ili Ministarstvu pravosuđa.

Salapić je naglasio da su građani bili upozoreni da provjere stanje prije izbora, a mnogi to nisu napravili. Čak 4500 ljudi nije provjerilo je li im važi dokument. Treba se bolje pripremiti za europske izbore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ i partneri su relativni pobjednici s 61 mandatom, SDP i partneri su osvojili 42 mandata. Domovinski pokret ima 14, a Most i partneri 11 mandata. Možemo je dogurao do 10 mandata. Po dva mandata osvojili su IDS i NPS, a Fokus je dobio jedan mandat.

Sve o parlamentarnim izborima možete uživo pratiti OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: DIP o problemu osobnih iskaznica: 'Izdano je 6000 plavih potvrda. U Varšavskoj će se glasati i iza 19 sati'