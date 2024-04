Danijela Dolenec iz Možemo kaže da oni i dalje vide mogućnost da se makne HDZ s vlasti i objasnila:

"Ona varijanta koju smo predviđali kao moguću, a to je da neki broj stranaka podrži manjinsku SDP-ovu vladu. Ako izlazne ankete budu potvrđene i sa stvarnim izbornim brojevima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na to da Most i Domovinski pokret zazivaju nove izbore, Dolenec kaže joj nije jasno koji su argumenti za to.

"Možemo sigurno nije za to. Imali smo dobru izlaznost, možda čak i odličnu", kaže i dodaje kako je to potaklo neizvjesnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam čula iz nekih drugih stožera da fotelje nisu bitne. Ako fotelje nisu bitne, nego promjena za Hrvatsku onda i DP i Most podržava manjinsku vladu", rekla je i dodala da ih poziva na to.

"Svi smo rekli da je bitno da HDZ maknemo s vlasti i to je jako dobra opcija". Kaže da to nema veze s Milanovićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa