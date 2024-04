Ava Karabatić oglasila se iz pečenjarnice u Zagrebu. Iako nije osvojila dovoljno glasova u 10. izbornoj jedinici jako je ponosna na sebe jer kaže, sve je napravila sama. U jednom trenutku malo ju je uhvatila trema pred RTL-ovim reporterom i nije znala što da kaže, ali Ava se brzo pribrala i rekla:

"Očekivala sam mandat, ali još nije kraj", kaže Ava i dodaje da su europski izbori blizu i misli da će se kandidirati.

"Najvažniji od svega je što ima odličan izborni program. Ali, dogodilo se onih pedeset glasova koji su joj falili", požalila se Ava i naglasila da je obukla bijelo jer:

"Nosi mi se bila boja", kaže i dodaje da ima tri ljubavi, a to je ljubav prema obitelji i prijateljima, ljubav prema domovini i ljubav koju nosi u srcu.

"Show must go on", pozitivna je Ava.

