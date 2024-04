Stranka Centar je osnovana 2015. pod nazivom Pametno, a nastala je iz građanske inicijative. Današnje ime dobila je 2020., a u političkoj areni djeluje kao liberalna politička opcija.

Predsjednik stranke Centar Ivica Puljak rođen je 1969. u Splitu. Nakon diplome elektrotehnike na splitskom FESB-u, magistrirao je fiziku elementarnih čestica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Fiziku elementarnih čestica potom je doktorirao na sveučilištu Pierre i Marie Curie u Parizu. Od 1994. bio je zaposlen na FESB-u, radio je i u CERN-u kao gostujući profesor na Ecole polytechnique u Francuskoj. Aktualni je gradonačelnik Splita.

U uvodnoj riječi svog programa, stranka Centar navodi: "Nova Hrvatska, kakvu mi želimo, pomirena je s prošlošću i okrenuta prema budućnosti. To je društvo u kojem se građani osjećaju slobodno i sretno, u kojem žele stvarati i otvoreni su za suživot sa svim ljudima dobre volje. Društvo u kojem su javne politike fokusirane na podizanje kvalitete i standarda života stanovnika. Ovaj kratki program nudi jednu potpuno drugačiju perspektivu. Hrvatska je danas siromašna zemlja na začelju Europe. Umjesto da se prepiremo i natječemo kako podijeliti mrvice sa stola koje nam ostavljaju dosadašnji nesposobni i korumpirani političari, mi nudimo ideje, znanje, energiju i volju za stvaranjem novih vrijednosti i novog bogatstva. Za to je nužno osloboditi kreativni potencijal građana, omogućiti poduzetnoj Hrvatskoj da se razmaše, motivirati naše mlade i ambiciozne ljude da ostanu u Hrvatskoj, a vratiti one koji su je privremeno ili trajno napustili."

Ovo su liste Centra i koalicijskih partnera po izbornim jedinicama:

I. izborna jedinica (središnje četvrti Zagreba, Velika Gorica i nekoliko općina)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Arsen Bauk Dalija Orešković Branko Kolarić Marijana Puljak Sara Medved Josip Tica Ivana Mlinar Franko Dota Ljiljana Štokalo Saša Stanislav Horvath Dalibor Prevendar Lana Pavić Danica Juričić Spasović Ivo Jelušić

II. izborna jedinica (Bjelovarsko-bilogorska županija, južni dio Koprivničko-križevačke te Zagrebačke županije i istočni dio Grada Zagreba)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Boris Lalovac Tanja Sokolić Anka Mrak-Taritaš Tomislav Golubić Davorka Moslavac Forjan Denis Kralj Maja Krnjević Valentina Folnegović Igor Jareš Marija Vukobratović Dejan Plentaj Stanko Borić Tesa Goldstein Bojan Glavašević

III. izborna jedinica (Varaždinska, Međimurska i Krapinsko-zagorska županija te nekoliko općina u Zagrebačkoj županiji)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Siniša Hajdaš Dončić Barbara Antolić Vupora Željko Kolar Boška Ban Vlahek Miroslav Marković Jasenka Auguštan-Pentek Natalija Martinčević Mario Medved Andreja Marić Željko Posavec Anita Curiš Krok Lovro Lukavečki Radimir Čačić Lana Remar

IV. izborna jedinica (Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska i sjeverni dijelovi Koprivničko-križevačke županije)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Mišel Jakšić Sanja Bježančević Boris Piližota Kristina Škoda Vajdić Mate Vukušić Sonja Kovač Vjeran Marijašević Sandra Sinjeri Tomislav Bračun Nataša Tetec Tanja Paris Zoran Vrabelj Samir Haj Barakat Biljana Borzan

V. izborna jedinica (Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska te istočni dijelovi Sisačko-moslavačke županije)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Predrag Fred Matić Martina Vlašić Iljkić Mario Milinković Josip ŠTorek Biljana Gaća Marko Krička Ivana Ribarić Majanović Mitar Obradović Slavica Nikšić Dinko Zima Agica Ferić Anto Ravlić Irenka Milobara Josip Krnić

VI. izborna jedinica (zapadni dio Zagreba i dijelovi Zagrebačke županije)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Mihael Zmajlović Marija Lugarić Krešo Beljak Ivan Račan Sanja Major Zvonimir Novosel Maja Gračanin Alen ČIčak Suzanna Bučić Alen Prelec Darko Vuletić Ivana Fundurulić Marta Ana Cesar Alka Vuica

VII. izborna jedinica (Ličko-senjska županija, sjeverni dio Zadarske, dijelovi Primorsko-goranske, Karlovačka županija te zapadni i sjeverne dijelovi Sisačko-moslavačke županije)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Kristina Ikić Baniček Ivica Lukanović Sandra Krpan Dalibor Domitrović Branka Bakšić-Mitić Mirela Mikić Muha Zdenko Močnik Matej Mostarac Dragica Malović Toni ŠTimac Krešimir Čulinović Jasminka Molnar Toni Herenda Vojko Obersnel

VIII. izborna jedinica (Istarska županija, Grad Rijeka i dio gradova i općina u Primorsko-goranskoj županiji)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Peđa Grbin Mirela Ahmetović Zlatko Komadina Sanja Radolović Saša Đujić Ana Puž Kukuljan Marin Račić Slobodan Fruk Marko Ferenac Maria Blažina Kristian Čarapić Bojana Puzigaća Nadja Poropat Željko Jovanović

IX. izborna jedinica (Sjeverozapadni dio Splitsko-dalmatinske, cijela Šibensko-kninska te dijelovi Zadarske županije, uključujući i Grad Zadar)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS

Sabina Glasovac Tonči Restović Irena Dragić Igor Skoko Branko Grčić Nataša Delonga Poparić Daniel Radeta Ružica Jakšić Karlo Klarin Ivana Vučenović Ivana Perišin Zdenko Jukić Anja Ramadža Petar Vrvilo

X. izborna jedinica (Dubrovačko-neretvanska i dijelovi Splitsko-dalmatinske županije)

Koalicija Centar, SDP, HSS, DO i SIP, Reformisti, GLAS