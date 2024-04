Iz SDP-ovog stožera javljaju nam se RTL-ovi reporteri Ana Mlinarić, Andrija Jarak i Zorana Čičak Kulić koji prate reakcije SDP-ovaca na rezultate prvih izlaznih anketa prikupljenih na biračkim mjestima, ali i koji će tijekom večeri pratiti reakcije na prve neslužbene rezultate izbora.

Rijeke pravde s 44 mandata prema anketama - izazvalo je to malo euforije i aplauza u SDP-ovom stožeru, doček skroman.

Hajdaš Dončić: 'Prvo razgovaramo s partnerima ljevice i lijevog centra'

19.45 - Rezultate izlaznih anketa komentirao je i Siniša Hajdaš Dončić.

"Zadovoljni smo s izlaznošću, ljudima u Hrvatskoj je stalo. Ako gledate ukupan broj mandata svih stranaka koje su rekle ne HDZ-u, one puno veći od HDZ-a. Mi smo ostvarili bolji rezultat nego prije, ali treba pričekati. Ovo je reprezentativan uzorak ali nije apsolutan. Ima puno lista koje su oko izbornog praga, nadam se da će se promijeniti i u našu korist", kazao je Hajdaš Dončić.

"Mi smo dobili više glasova nego Možemo", kazao je Hajdaš Dončić komentirajući usporedbu s rezultatima prvih izlaznih anketa za Možemo. Na pitanje je li ljude odbila retorika Zorana Milanovića, kazao je da ne zna kako su ljudi razmišljali te da nakon rezultata DIP-a počinju pregovori iza zatvorenih vrata.

"Nema kod mene euforije, ali nema ni pesimizma. Većina građana je glasala protiv HDZ-a, a sada ćemo vidjeti hoće li čelnici nekih stranaka održati svoju riječ da ne idu s HDZ-om", kazao je te dodao: "Prvo razgovaramo s partnerima ljevice i lijevog centra."

Naglasio je da je važno da su u pitanju stranke koje su rekle 'ne' HDZ-u te da se čuo s predsjednikom Milanovićem, ali da ga ne očekuju u stožeru.

Bauk: 'Prvi s kojima bi trebalo svakako razgovarati su Možemo'

19.20 - Arsen Bauk komentirao je prve izlazne ankete.

"Ono što je jasno je da je ova - kako je premijer voli nazivati - jalova nesposobna bezglava, a po zadnjim riječima divlja i luda opozicija u Hrvatskoj u deset izbornih jedinica dobila - ako ovako ostane - 82 mandata, a HDZ i HNS 58, što je 24 više. Sadašnja parlamentarna većina dakle prema ovim rezultatima plus, ako dobiju sva tri u dijaspori, sa zastupnicima nacionalnih manjina ima 69. Dakle, od danas ćemo vjerojatno imati novu parlamentarnu većinu, a mi se nadamo da će tu parlamentarnu većinu od danas činiti stranke koje su do sada činile opoziciju", kazao je Bauk.

Na pitanje, na koje stranke sada SDP računa, Bauk je kazao:

"Prvi s kojima bi trebalo svakako razgovarati su Možemo, zatim ostale stranke s kojima smo zajedno organizirali prosvjed na Markovom trgu, zastupnici nacionalnih manjina i onda kada se sve skupa zbroji, da vidimo treba li tu priču proširiti sa još nekom od oporbenih stranaka. U ovom trenutku prema ovim rezultatima, one stranke koje su do jučer činile opoziciju imaju 82. To je većina, ne mora nužno biti parlamentarna, ali jest većina", kazao je Bauk.

Podsjetio je da su zadnje ankete koje su bile objavljene pred izbore također one u kojima se SDP-u davalo nešto manje, a HDZ-u nešto više.

"Time pada u mit ona priča da HDZ uvijek bolje prolazi na izborima nego u anketama. Tome je svakako doprinjeo i veliki izlazak na izbore, vidjet ćemo što će pokazati ankete koje će se obraditi još za zadnja dva sata glasanja, prošli put su bile relativno točne", kazao je Bauk dodajući da su ih rezultati u nekim izbornim jedinicama ugodno iznenadili, a u nekim drugim jedinicama nešto manje.

"Međutim, to će se sve iznivelirati u ukupnom broju. Možda ukupan rezultat bude isti, ali rezultat po izbornim jedinicama drugačiji", kazao je Bauk.

Na pitanje, je li im Zoran Milanović pomogao ili odmogao, Bauk je kazao: "Prije nego što je on došao u utrku, zaostatak nas za HDZ-om je bio 16 posto, a sada je po ovome što vidimo ovdje 5 posto. Kad bi se pribrojili glasovi kolega iz Možemo, bili bi ispred njih."

Uskoro više...