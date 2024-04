Svi čekaju rasplet pregovora Domovinskog pokreta s HDZ-om i SDP-om. Kome će se prikloniti, anti-HDZ-ovom taboru, ili s Plenkovićem idu u formiranje većine. Jučer su održani još jedni pregovori. Nema konkretnog dogovora. Sve ostaje samo na nagađanjima. Vrijeme za sazivanje Sabora curi, danas je počeo teći rok od 20 dana.

Ispred Domovinskog pokreta u medijima nastupa zamjenik predsjednika stranke Mario Radić, čovjek s iskustvom u pregovaranju, a nas je zanimalo što o javnom nastupu Ivana Penave misli stručnjakinja i politička analitičarka Ankica Mamić.

Mamić je mišljenja da bi Penava treba proći medijske treninge jer se pokazao kao političar koji se komunikacijski nije snašao u prvom obraćanju nakon izbora.

"Gospodin Penava sigurno treba pomoć pri komunikaciji, ako postane potpredsjednik Vlade ili visokopozicionirana osoba gdje će ga novinari u biti svaki dan dočekivati s teškim pitanjima i upaljenim mikrofonima. Ovakvo nesnalaženje kakvo je pokazao na tom prvom obraćanju koji je imao nakon dobrog izbornog rezultata će sigurno biti problem, primarno za njega, a onda i za stranku jer reputacija stranke, uspjeh u prezentiranju politika za koje se zalažu i način na koji rade je beskonačno važna za buduće izborne uspjehe ili neuspjehe. Tako da bih rekla da gospodin Penava na razini sadržaja i na razini forme bi trebao proći određene medijske treninge. Kada bude izložen, to će biti jedna od najvažnijih stvari. Možda on to treba napraviti za sebe, a onda i za svoju stranku", kazala je Mamić.

Mamić: Jedna izjava kod Radića me iznenadila

S druge strane, Mamić je mišljenja da se Mario Radić dobro snalazi.

"Gospodin Radić je dugo godina u poslu. On puno bolje artikulira svoje misli, jednostavnije, ali to je zbog posla kojim se bavio. On se tu dosta dobro snalazi. Ovo što sam vidjela, ove jučerašnje izjave, mene je iznenadilo kod gospodina Radića što je bio jedan emotivan nastup, kao da se više govorilo o osjećajima, a manje o meritumu. To me kod gospodina Mlinarića ne bi iznenadilo, to bi bilo očekivano, ali kod Radića kada je rekao: 'Dotakla me se duboko jedna izjava...' Jedna vrsta naivnosti koja mi je od njega neobična. On je čovjek koji je u velikom biznisu dugi niz godina i sigurno je vodio teške pregovore i suočavao se s raznim vrstama problema. No, ipak on je od svih iz DP-a najvičniji tome i bilo bi najbolje da on čim više nastupa barem sada, dok se pregovori vode", kaže Ankica Mamić.

Dodaje da se DP korektno drži do toga da ne govore o sadržaju pregovora. To je, kaže Mamić, za Hrvatsku isto neobično. "To pokazuje poslovnu komunikacijsku strukturu kod Radića", dodala je.

"Stipo Mlinarić zbog teškog ratnog iskustva puno stvari koje kaže, nama izgledaju sasvim obične, a on kao da sve te stvari osjeća i na njemu se to vidi. On je autentičan, a autentičnost je uvijek važna. Čak i kada se ne slažete s čovjekom koji nešto zastupa ili govori, ako vidite da su to njegovi iskreni stavovi, onda, ako ništa, razvijete empatiju", kaže Mamić. "On kaže sve bez zadrške i bez ikakve kalkulacije, što može biti i pogubno u politici", dodala je.

Najbolji scenarij za Plenkovića

Ako dođe do koalicije, Mamić kaže da Domovinski pokret mora biti spreman na kompromise. "Svaka vlada je na neki način osuda na kompromis, čim je koalicija jer i čak unutar stranke imate različite frakcije koje o različitim stvarima misle različito, a pogotovo kada imate koalicijske partnere onda je i očekivano i normalno da nema potpune usuglašenosti", kaže Mamić.

Upozorila je na jednu ključnu stvar. "Ono što će biti ključno kod Domovinskog pokreta, ako postanu dio vlade, ako dođe do rascjepa unutar DP-a, to je za Plenkovića najbolji scenarij jer on zapravo nema velikog partnera kojem mora dosta podilaziti. Ima skupinu malih partnera koji mu de facto ne mogu ništa. Domovinski pokret mora biti svjestan da je kompromis dio vladanja. Moramo se sjetiti kada je Plenković izbacio Most iz vlade i to je bilo upravo zbog toga što Most tada, kao glavni koalicijski partner, nije htio podržati Zdravka Marića, a Plenković je smatrao da mu treba ministar Marić. Plenković je dugo u pozadini pregovarao s HNS-om i priveo HNS na svoju stranu i tajnica je napisala razrješenja. To nije bio nikakav spontani trenutak. Plenković je dugo radio, dok nije došao do sigurne podrške HNS-a koji je sada ušao na SDP-ovoj listi", dodaje Mamić.

Tako da u Domovinskom pokretu moraju biti svjesni da nije isključeno da kada oni već budu i ako budu dijelom vlade, da budu i neki drugi pregovori u pozadini.

No, pitanje koje ostaje je hoće li svi otići s HDZ-om i tko će otići s HDZ-om, zaključuje Mamić.

