Hrvatski građani su izašli na izbore i donijeli odluku. Prema neslužbenim rezultatima DIP-a i skoro obrađenih svih biračkih mjesta, HDZ je relativni pobjednik izbora i osvaja 61 mandat, a Rijeke pravde okupljene oko SDP-a dobivaju 42 mandata. Domovinski pokret je treći s osvojenih 14 mandata, Most dobiva 11, a Možemo! 10 mandata. Po dva mandata osvajaju IDS i Nezavisna platforma Sjever te jedan koalicija Fokus-Republika.

Alemka Markotić, bila je u I. izbornoj jedinici, 8. na HDZ-ovoj listi i nije uspjela ući u Sabor. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr Fran Mihaljević sudjelovala je u radu Nacionalnog stožera civilne zaštite RH u vrijeme pandemije zajedno s Krunoslavom Capakom, Vilijem Berošem i Davorom Božinovićem koji su svakodnevno obajveštavali javnost o situaciji koronavirsuom. Markotić je 2021. godine dobila i nagradu 'Zagrepčanka godine' .

Tko je Alemka Markotić?

"Prof.dr.sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, naslovna je redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pročelnica je Zavoda za urogenitalne infekcije te voditeljica Znanstvene jedinice kao i Laboratorija za 3. stupanj biosigurnosti. Od 2020. godine predsjednica je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Članica suradnica je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012.g. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (1989), magistrirala u području medicinske mikrobiologije i parasitologije (1996), i doktorirala u području infektivnih bolesti (1999) na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je infektologije (2007.g.) i kliničke imunologije (1997.g., BiH)", stoji u životopisu na stranicama Klinike.

Dr. Markotić je započela svoju karijeru znanstvenika na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina na međunarodnom projektu istraživanja učinkovitosti ribavirina u liječenju hantavirusnih infekcija u suradnji s US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases (USAMRIID), Frederick, Maryland. Bila je stipendist National Academy of Sciences, National Research Council, SAD, za postdoktorska istraživanja imunopatogeneze hantavirusa u USAMRIID-u. Za rezultate ovih istraživanja je dobila Joel Dalrymple Memorial Award (American Society of Virology) i USAMRIID-ov novčić. Za svoja istraživanja do sada je ukupno dobila sedam nacionalnih i devet međunarodnih nagrada (npr. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, godišnja nagrada za medicinu; Godišnja državna nagrada za medicinu, Nagrada European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases za izvrsnost i sl.). Objavila je 98 recenziranih radov, od toga 62 u CC/SCI, među kojima su i radovi u prestižnim časopisima Nature medicine i The Lancet, 13 poglavlja u knjigama, od toga šest u inozemnim knjigama i izlagala preko 100 prezentacija (pozvanih i plenarnih) na domaćim i međunarodnim konferencijama, dodaje se između ostalog.

Prozivali je da je majku cijepila preko reda

Također Markotić su u jeku pandemije, kada nije bilo dovoljno cjepiva, prozivali da je Klinici cijepila svoju majku, i to od viška Pfizerova cjepiva. Na upit na konferenciji za novinare vezan uz cijepljenje njezine majke, Markotić je odgovorila: "U Klinici su se cijepili svi zdravstveni djelatnici i nakon toga, kada je ostalo cjepiva, cijepilo se nekoliko starijih ljudi, većina s nizom kroničnih bolesti, polovica njih s karcinomima. Moja majka ima 84,5 godine, ima više kroničnih dijagnoza, dvije koje su usko vezane za COVID, imala je tešku operaciju. Ne vidim tu zašto se i ona ne bi trebala cijepiti iako je moja majka", kazala je tada dodajući da su u Klinici dobili samo Pfizerovo cjepivo. Dodala je da je nekorektno da se njezinu maku razvlači po medijima. Tada je poručila novinarima da se sigurno netko od njih koji su bili na konferenciji cijepili preko reda. Novinari su se jedan po jedan javljali da se nisu cijepili. Na pitanje je li ta osoba prisutna i tko je to, kazala je: "Moje je pravo da ne odam ime osobe."

Također na Markotić su uslijedili napadi nakon što je sudjelovala na misi za Stepinčevo ispred Zagrebačke katedrale. Demantirala je optužbe da se nije držala mjera te je je poručila da ne bi došla da je bilo na zatvorenom. Ističe da je stajala na izdvojenom mjestu gdje nije bilo mnogo ljudi, s najmanje metar razmaka. To je bilo vrijeme kada su bile na snazi mjere za sprječavanje širenja koronavirusa. "Masku sam imala cijelo vrijeme, skinula sam samo na par sekundi kada sam pročitala rečenicu. Tamo sam bila privatno. Ako se u subotu zaustavim u banci i uzmem novac, i vi me uslikate, isto me možete pitati zašto sam s tim ljudima ili me možete pitati zašto sam s 40 ljudi u tramvaju. Ljudi se nađu na određenom mjestu. Ono što mislim jest da bi bolje bilo da se više ljudi ne okuplja",kazala je tada Markotić.

Razvoj događaja oko parlamentarnih izbora u Hrvatskoj 2024. pratite OVDJE.

