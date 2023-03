GRAĐANE UZNEMIRIO PRIZOR / Žuta mrlja širi se prema gradskoj luci, ljudi se zaustavljaju i fotografiraju: Stigao je i odgovor na pitanje što se događa

Zamućeno more ispred kafića Barka na Trpimirovoj obali izazvalo je zabrinutost građana, javlja Antena Zadar. Dodaju kako se ljudi zaustavljaju u automobilima i fotografiraju prizor koji na prvu izgleda kao ozbiljan ekocid. "Žutu mrlju vjetar širi prema gradskoj luci. No, prema riječima iz Zadar resorta do zamućenje mora došlo je prirodnom mineralnom sirovinom", dodaju. Naime, zamućenje mora ispred zgrade Maraske koje je krenulo uz obalu, ali se počelo širiti u uvalu Jazine. Zbog radova na gradilištu budućeg Hyatt hotela Maraska morska i podzemna voda sa zemljanim materijalom ispuštaju se u more putem postojećeg sustava za odvodnju oborinske vode zgrade. Antena Zadar dodaje i to kako bi ovakvi bi prizori trebali potrajati sve do svibnja i kako će se redovno provoditi ispitivanje kakvoće mora da bi bili sigurni da neće naštetiti morskoj flori i fauni.