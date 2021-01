ŽUPAN ŽINIĆ ZATAJIO VLASNIŠTVO NAD CIJELIM IMANJEM! Nije prijavio oranicu, dvorište, ali i ogromnu kuću

Žinić u svojoj imovinskoj kartici nije prijavio imanje na adresi Marinbrod 31

Sisačko moslavački župan Ivo Žinić (HDZ) u svojoj je imovinskoj kartici zatajio suvlasništvo nad cijelim imanjem, doznaje 24 sata.

Ovo otkriće dolazi dan nakon toga što smo saznali da Žinić živi 25 godina u državnoj kući u Glini. U imovinskoj kartici je tvrdio da mu je ta kuća darovana, ali državna tijela su se oglasila i kazala kako tome nije tako.

Žinić nije prijavio imanje na adresi Marinbrod 31 u Glini u svojoj imovinskoj kartici. Prijavio je suvlasništvo nad jednom oranicom, ali ona je na drugoj lokaciji. Zemljišne knjige otkrivaju kako je postao suvlasnik još prije četiri godine kada su on i braća dobili darovne ugovore od oca. Čitavo to vrijeme Žinić je tajio od javnosti da je vlasnik trećine imanja.

Izgubit će kuću?

Obiteljska kuća na tom imanju tlocrtno se prostire na 176 četvornih metara, ali ima kat i potkrovlje, što znači da je stvarna stambena površina znantno veća od 176 kvadrata. Jedna trećina tako prelazi zakonski limit od 65 kvadrata kvadrata. Naime, tko ima useljivu kuću ili stan, ne može dobiti državnu kuću ili stan.

U zemljišnim knjigama Žinić je upisan i kao suvlasnik i tri gospodarska objekta ukupne površine preko 250 četvornih metara, dvorišta od skoro 1800 četvornih metara i oranica od skoro 500 kvadrata. Sve je to jedna cjelina s kućom. Suvlasnici svega ovoga su uz Ivu, njegova braća Stjepan(prijavljen u Zagrebu) i Vlado, prijavljen na toj adresi.

Država financirala obnovu imanja

Država je financirala obnovu ovog imanja 1997. godine, a otac, Stjepan Žinić je na to dobio pravo jer je na adresi bilo prijavljeno 14 članova obitelji.

Kako otkriva novinar 24 sata Ivan Pandžić time što nije prijavio suvlasništvo nad imanjem Žinić nije poštovao zakon, a vjerojatno je i da nije slučajno zatajio da je vlasnik jedne trećine ogromne obiteljske kuće.

Naime, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima propisuje kako državnu kuću ili stan ne može dobiti onaj tko ima drugi, useljivi stambeni objekt odgovarajuće površine.

Zato je pitanje hoće li Žinić izgubiti pravo na kuću u Glini u kojoj živi, pišu.

Kako je sam Žinić potvrdio u nedjelju priopćenjem, on je zatražio da mu se kuća daruje prije 15 godina, ali država taj zahtjev nije odobrila. Državni Ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je prije 14 mjeseci pokrenuo reviziju Žinićeva prava na kuću u Glini. Zatražili su od ureda državne uprave u županiji da to provjeri i donese odluku ima li obitelj Žinić pravo koristiti i dobiti na dar od države katnicu u Glini, ali do danas nisu dobili odgovor.

Sugovornik koji godinama radi na stambenom zbrinjavaju kazao je za 24 sata kako “treba pričekati rješenje županije, ali se iz ovog čini prilično jasno da su suvlasnici useljive nekretnine s dovoljno kvadrata. To bi onda značilo da kuću u Glini mora napustiti. Ali pričekajmo da se sve utvrdi”.

Sam Žinić nije odgovorio novinaru 24 sata zašto je zatajio dio imovine.