Subota, 1. listopada bio je dan D u Zagrebu, barem što se tiče smeća. Od tog dana je na snagu stupio novi model odvoza otpada, koji je podijelio zagrebačku javnost.

Plave ZG vrećice postale su najtraženija roba u gradu jer se od subote samo u njih smije odlagati mješoviti komunalni otpad. Vrećice se prodaju po veličinama, odnosno litraži, od 10, 20 i 40 litara.

Upravo je i ta litraža postala "kamen spoticanja" na društvenim mrežama te su mnogi odlučili provjeriti stane li u ZG vrećice doista onoliko litara koliko je deklarirano. Saborski zastupnik stranke Možemo, Damir Bakić, na Facebooku se osvrnuo na tu temu.

"Sad smo, međutim, prozvani i matematički. Nije dovoljno natočiti u vrećicu toliko i toliko litara, nego treba i matematička formula. Kažu, dok ne vidimo formulu, ne vjerujemo. To je već samo po sebi dovoljno zabavno", napisao je Bakić i objasnio formulu po kojoj se može izračunati točna litraža vrećica.

'Nije najpreciznija metoda'

Koliko zaista litara stane u ZG vrećicu odlučio je testirati i popularni voditelj Zoran Šprajc, ali manje znanstvenom metodom u vlastitoj kadi. "Kako sam i najavio, evo i mog doprinosa 'empirijskim' testovima s kanisterima i vodom kojima i sebe i mene pokušavaju uvjeriti da volumen plavih vrećica odgovara njihovoj deklaraciji, kojih uopće nema, nit se zna tko ih gdje od čega proizvodi, tko ih uvozi, ali dobro da je makar istaknuto kako se ne smiju navlačiti na glavu", napisao je.

"Vidim da jedan dio vas opet ništa ne razumije pa da ne idem od jednog do drugog: U plavu vrećica nominale 10 l stalo je punih 20 l vode. Ako su volumeni ispravno iskazani, to znači da se vrećica rastegla za još 10 l, što bi značilo da bi se i ona od 40 trebala rastegnuti da primi bar 50 litara vode. Ako pak volumeni nisu ispravno iskazani, onda dolazi do ovakvih rezultata", poručio je Šprajc priznavši na kraju da dokazivanje volumena vrećice ulijevanjem vode i nije najpreciznija metoda zbog njihove rastezljivosti.

U komentarima je dodao kako je novi zagrebački "model vrlo razumljiv i dobar ali ima nekih mana u provedbi".

Prvo upozorenja

Podsjetimo, kazne za nekorištenje ZG vrećica će se kretati od 700 do 1000 kuna, a za red oko smeća bit će zaduženi komunalni redari, koji i sada patroliraju gradskim ulicama uvodeći red u komunalne poslove. U prvom periodu provedbe novog modela odvoza i naplate miješanog komunalnog otpada, korisnike će se upozoravati na nepravilno odvojen otpad i nekorištenje ZG vrećica.

Kazne će, kako se navodi na web stranici ZG vrećice gdje je detaljno opisan novi sustav odvoza otpada, korisnici početi dobivati tek nakon početnih upozorenja. Dodajmo i da građani mogu skinuti besplatnu aplikaciju RazvrstajMojZG, a u kojoj lako mogu provjeriti koji otpad ide u koju kantu.