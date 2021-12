Na svečanosti u povodu 30. obljetnice djelovanja Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj u utorak je u Zagrebu predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poručio da je Crnoj Gori mjesto u Europskoj uniji, a na proslavi je sudjelovao i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Na svečanosti, koja se održala u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog pod pokroviteljstvom dvojice predsjednika, predsjednik Milanović govorio je o europskom identitetu i europskih vrijednostima istaknuvši kako je identitet ono što Crnogorce resi kao zajednicu.

„Taj identitet je meni nešto toliko posebno, osobito, jedinstveno i neiskorjenjivo koji naprosto ni na jedan način ne ugrožava opstojnost jedne ideje i jednog puta koji je neminovno nezaustavljivo europski“, rekao je hrvatski Predsjednik.

'Imat ćete našu podršku, moju i hrvatske Vlade'

Predsjednik Milanović naglasio je kako Hrvatska snažno podupire Crnu Goru na njezinom putu prema članstvu u Europskoj uniji sa željom da ga završi što prije, a podsjetivši i na hrvatska iskustva na tom dugotrajnom putu, rekao je da smo imali znanja, upornosti i sreće.

"Imat ćete našu podršku, moju i hrvatske Vlade da se taj proces završi što je moguće prije, jer vaša zemlja je zrela za to, ona je postigla ogroman napredak u posljednjih dvadeset godina“, poručio je predsjednik Milanović.

„Crnoj Gori je mjesto u Europskoj uniji. Crna Gora je u NATO-u i dobro da je tako. To se u posljednjim danima želi obezvrijediti i kompromitirati. Želim da jedna delikatna situacija ne ugrožava stabilnost Crne Gore. Vi ste susjedi i ja imam razumijevanja za sentiment onih koji su pripadnici vaše zajednice, koji se osjećaju drukčije i koji svoju perspektivu vide sjeveroistočno. To je društvena i politička činjenica, ali dogovor, razgovor i nagovaranje, to je ono što želim modernoj, posebnoj, lijepoj i po svemu osobitoj Crnoj Gore, zemlji i narodu“, poručio je predsjednik Milanović.

'Čuvajte svoju kulturu i identitet'

Izrazio je zadovoljstvo brojem Crnogoraca u hrvatskom društvu za koje je rekao da ih zapravo ne doživljava kao manjinu. „Posebna je to zajednica, nije autohtona na način na koji su to neke druge zajednice, ali ti ljudi su dio naših prostora i naših gradova. Oni su ovdje došli dati sve i nešto uzeti za sebe. Znanje, iskustvo i njihov doprinos hrvatskoj društvu, kulturi, ekonomiji, poduzetništvu, umjetnosti je velik za jedan tako mali narod kao što su Crnogorci“, rekao je Predsjednik.

„Želim vam još puno sretnih godišnjica. Želim da vaša država napreduje jer ostvarili ste državu. Čuvajte svoju kulturu i identitet, ona je europska, ona je i istočno kršćanska, ona je pravoslavna jer bez toga Gorski vijenac ne postoji, ona je i moderna i sekularna. Sve to skupa je danas europska Crna Gora“, zaključio je svoje obraćanje predsjednik Milanović.

Đukanović: Hvala Hrvatskoj na pomoći

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović je također govorio o ulozi Crnogoraca u Hrvatskoj te je zahvalio Republici Hrvatskoj na pomoći tijekom pristupanja Crne Gore NATO-u i u procesu pristupanja Europskoj uniji. Naglasio je važan doprinos Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj kao mosta između dvaju naroda i država te joj je za postignuća u proteklih 30 godina dodijelio i odlikovanje.

Hrvatsko narodno vijeće u Crnoj Gori i Nacionalna zajednica Crnogoraca u Hrvatskoj omogućili su stvaranje dobrosusjedskih odnosa i suradnje nakon "nesretnih događaja početkom 90-tih godina prošlog stoljeća", rekao je Đukanović.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer ocijenio je kako je Nacionalna zajednica Crnogoraca u Hrvatskoj u 30 godina djelovanja dala ogroman doprinos u prevladavanju ratnog i poratnog vremena te afirmaciji crnogorske nacionalne manjine. Podsjetio je kako Hrvatska ima vrlo visoke standarde zaštite nacionalnih manjina i otvoren prostor za njihovo djelovanje te omogućava kulturnu autonomiju.

Predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj Danilo Ivezić podsjetio je kako je ona nastala u "vremenima nesklonim za Crnogorce u Hrvatskoj" i koja se opredijelila za ponovnu izgradnju razrušenih mostova i povjerenja među dvama narodima. Podsjetio je kako su Hrvatska i Crna Gora potpisnice bilateralnog sporazuma o zaštiti hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske u Hrvatskoj.