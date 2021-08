Kada je Vlada RH 3. kolovoza ove godine na svojoj službenoj web stranici objavila Nacrt prijedloga Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom i pozvala sve zainteresirane građane da se svojim primjedbama i sugestijama pridruže izradi finalne verzije Programa putem javnog savjetovanja, među onima koji su najviše bili iznenađeni objavljenim sadržajem nesumnjivo je bio dr. Vladimir Čavrak, poznati ekonomist, profesor s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rođeni Siščanin, koji je službeno vodio, koordinirao stručni tim koji je pripremo prijedlog Programa.

"U objavljenom tekstu nema niti u tragovima onog što smo mi pripremili. Ne moram vam reći da su mi odmah zvonili telefoni, zvali su i članovi radne skupine, ali i mnogi kolege koji su znali da smo radili na ovom projektu… Bilo je pitanja: je li to ono što ste vi pripremali? Jer ovo što je objavljeno je – loše. Ne nudi se ništa konkretno. Ovo je birokratski, neupotrebljiv dokument", kaže u razgovoru za Net.hr ekonomist Vladimir Čavrak.

"Naravno da Ministarstvo ima legitimno pravo staviti u proceduru bilo koji i bilo kakav dokument i to nije sporno. Međutim, bilo bi korektno stručnom timu pružiti povratnu informaciju zašto je cijeli prijedlog Programa koji je pripremio naš stručni tim - odbačen. No, i preko toga bi se moglo prijeći, možda se samo radi o notornoj nepristojnosti. Najveći je problem u tome što je dokument koji je pušten u e-savjetovanje općenit, bez detalja, bez iznosa pomoći i subvencija, bez instrumenata i mjera koje bi garantirale da će do revitalizacije zaista i doći, bez indikatora kojima bi se mjerila uspješnost ostvarivanja zacrtanih ciljeva…", objašnjava Čavrak.

Počelo je s dobrim namjerama...

Sve je započelo još u siječnju 2021., neposredno nakon razornih potresa. Vlada RH je na sjednici 14. siječnja donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom, a potom su donesene još dvije druge odluke kojima se htjelo pomoći razorenom kraju: jedna da se postojeći Zakon o obnovi proširi i na Sisačko-moslavačku županiju te, druga, osnivanje Stožera za uklanjanje posljedica potresa. "Time je proces obnove odvojen od procesa revitalizacije", objašnjava Čavrak genezu slučaja. "A to je bila dobra odluka jer obnovu treba provesti brzo i u kratkom roku, a revitalizacija ima drugi sadržaj i širi vremenski obuhvat".

Početkom veljače, točnije 2. veljače, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a, Nataša Tramišak je donijela Odluku o formiranju stručnog tima za pružanje stručne potpore razvoju potpomognutih područja RH sa zadatkom davanja stručnih obrazloženja, prijedloga i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima vezanim uz društvenu i gospodarsku revitalizaciju potpomognutih područja RH u razdoblju od 2. veljače do 31. ožujka 2021. godine.

Vladimir Čavrak, profesor s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, snimljen u Sisku: "Ovaj dokument koji je objavljen je - nepopravljivo loš."

Stručni tim je formiran pod okriljem Ministarstva gospodarstva i Ministarstva regionalnog razvoja, a za koordinatora je izabran profesor Vladimir Čavrak. Osim njega, radnoj grupi su se priključili i profesori i znanstvenici iz drugih područja da bi se, kako kaže Čavrak, "pokrila multidisciplinarnost problema i rješenja". Bili su uključeni: Sanja Lončar s Filozofskog fakulteta, Ana Opačić s Pravnog fakulteta, Jasna Blašković Zavada s Prometnog fakulteta,Tomislav Gelo s Ekonomskog fakulteta, Irena Đokić s Ekonomskog instituta, te Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta. "Svima nam je bilo zajedničko da ili živimo na području Sisačko-moslavačke županije, ili smo podrijetlom iz tog kraja, da smo i emotivno vezani za taj kraj i da smo željeli pridonijeti onako kako najbolje znamo, svojim znanstvenim radom", kaže Čavrak.

Na sastanku na kojem su bili i ministar Tomislav Ćorić i ministrica Tramišak zadatak stručnog tima je pobliže preciziran sa zahtjevom da se izradi Program društvene i gospodarske revitalizacije za potpomognuta područja Sisačko-moslavačke županije pogođene potresom, a preciziran je i rok: 31. ožujka 2021.

"Prije zadanog roka, moj stručni tim je izradio i predao Program revitalizacije opsega 59 stranica, analitičku podlogu od 154 stranice. U procesu izrade koristili smo participativnu metodologiju pa smo obavili radionice i konzultacije u Gospodarskoj komori u Sisku sa deset najvećih poduzetnika u SMŽ-u, u Majuru s deset najvećih OPG-ova, u Sisku s predstavnicima regionalne razvojne agencije SIMORA-e i brojnim pojedincima. U Program smo ugradili i prijedloge s tih radionica i konzultacija", opisuje tijek rada profesor Čavrak.

Prezentacija i pred Plenkovićem

Još dok su radili na dokumentu imali su i prezentacije u ministarstvima koja su bili "naručitelji" u ime Vlade, u Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu regionalnog razvoja, a potom i pred onom velikom Radnom skupinom Vlade RH u kojoj su okupljeni i svi predstavnici lokalnih jedinica uprave, ali saborski zastupnici s područja Sisačko-moslavačke županije, te predstavnici i drugih ministarstava i agencija. Dana 20. travnja su imali prezentaciju i u Uredu premijera, pred premijerom Andrejem Plenkovićem osobno, a bili su prisutni i ministar Darko Horvat i ministar Ćorić, a iz Ministarstva regionalnog razvoja bila je prisutna državna tajnica Spomenka Đurić.

"Ni na toj prezentaciji, niti na onim ranijima nije bilo nikakvih kritičkim primjedbi ili upozorenja da radimo nešto pogrešno", kaže dr. Čavrak. "Premijer je na kraju rekao da očekuje da se ministarstva očituju o našim programskim smjernicama, ali nije bilo nikakvih formalnih zaključaka", prisjeća se Čavrak.

Cjelokupni tekst Programa je tada već bio gotov, radna skupina je dokument predala u zadanom roku, 29. ožujka.

"A nakon toga je uslijedila – šutnja. Nitko nam se nije obratio, ni pismeno niti usmeno. Puna četiri mjeseca od naručitelja, ni iz Ministarstva regionalnog razvoja, niti iz Ministarstva gospodarstva, nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, ni da je program loš, niti da je dobar, ili da treba nešto promijeniti… Ništa", opisuje odnos ministarstava prema stručnoj radnoj skupini Vladimir Čavrak.

A onda je objavljeno i pušteno u javnu raspravu nešto što je radio netko drugi.

Ministarstvo: "To je bila samo podloga..."

Iz Ministarstva regionalnog razvoja na upit Net.hr-a odgovaraju da je stručna skupina predvođena profesorom Čavrakom radila samo – podlogu za prijedlog Programa. I priznaju da je ono što je objavljeno radio jedan posve drugi tim, CLER, Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, "s kojim Ministarstvo surađuje već dugi niz godina".

"Stručni tim za pružanje stručne potpore razvoju potpomognutih područja Republike Hrvatske (prof.dr.sc. Vladimir Čavrak, prof.dr.sc. Ivo Grgić, prof.dr.sc. Jasna Blašković Zavada, izv. prof.dr.sc. Tomislav Gelo, doc.dr.sc. Ana Opačić, doc.dr.sc Sanja Lončar, dr.sc Irena Đokić) je dao stručno obrazloženje specifičnih pitanja društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Republike Hrvatske za Program. Na temelju toga, Ministarstvo zajedno s Centrom za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – CLER (prof.dr.sc. Nada Denona Bogović, prof.dr.sc. Saša Drezgić, doc.dr.sc. Saša Čegar) su krenuli s pripremom analize pokazatelja ekonomskih i fiskalnih kretanja na županijskoj i lokalnoj razini Sisačko–moslavačke županije s prijedlogom smjernica za jačanje konkurentnosti. Analiza je ključni dio Programa i kreće od normativnog polazišta, odnosno od Zakona o regionalnom razvoju (Narodne novine, broj: 147/14, 123/17 i 118/18), Zakona o potpomognutim područjima (Narodne novine, broj:118/18), Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024 . te Programu održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja koji je u postupku donošenja. Također, s obzirom na to da se Programom predviđa korištenje diferenciranih izvora financiranja mjera i aktivnosti, uključujući Nacionalni plan za oporavak i otpornost te operativne programe novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. bilo je potrebno napraviti detaljnu analizu usklađenosti s EU zakonodavstvom, a s tim u svezi zakonodavni paket Kohezijske politike za novo programsko razdoblje je stupio na snagu s danom 1. srpnja 2021. godine", stoji u pisanom odgovoru iz Ministarstva regionalnog razvoja.

Na pitanje zašto nitko iz Ministarstva nije objasnio timu profesora Čavraka da je to što rade samo "podloga" na kojoj će raditi drugi tim, nismo dobili precizan odgovor. Rečeno nam je tek da su članovi skupine Vladimira Čavraka plaćeni prema ugovoru o djelu i da Ministarstvo "njihovo djelo" može koristiti bez posebnih obrazloženja.

Čavrak: "Možemo se početi svi iseljavati..."

Svi članovi tima Vladimira Čavraka su za svoj dvomjesečni rad u kojem je bilo i radionica i rada na terenu primili honorar od 20 tisuća kuna, a na pitanje koliko je Ministarstvo još platilo centru CLER za izradu dokumenta koji je sada objavljen 3. kolovoza, nismo dobili odgovor, no upućeni smo na mogućnost upita putem prava na pristup informacijama.

Iz Ministarstva podsjećaju da je ovo tek radni materijal, da traje savjetovanje, da se svi zainteresirani, pa i oni iz stručne javnosti mogu javiti i doprinijeti svojim sugestijama prije formiranja konačnog dokumenta, no, profesor Čavrak je rezolutan: "Ne, mi nećemo sudjelovati u ovome."

Cijeli stručni tim kojim je koordinirao Čavrak uputio je medijima i dopis – koji potpisuju svi sudionici poimence – u kojem inzistiraju da ih se ne povezuje s dokumentom koji je publiciralo Ministarstvo, jer oni nisu izradili taj dokument nego se radi o "jednom, po koncepciji i sadržaju, sasvim različitom dokumentu kojeg mi nismo autori."

"Objavljeni dokument je takav da ga se ne može popravljati", smatra ekonomist i predvodnik radne skupine koja je htjela doprinijeti spasu Sisačko-moslavačke županije, Vladimir Čavrak. Kaže da njihov prijedlog Programa nije u integralnoj verziji niti dostavljen članovima "velike" radne skupine, pa ni predstavnicima općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji, da je ostao negdje u "ladicama" Ministarstva. "Ne možemo šutjeti. Ovo je povijesni trenutak za spas našeg kraja. Ako ćemo šutjeti, onda se svi možemo početi iseljavati iz Siska i Banovine. Nadam se da će i do premijera doći naš glas. Ovaj dokument koji je sada publiciran nije put u spas Banovine", zaključuje emotivno Čavrak.