'PRESUDILA JE ČAROBNA VEČER' / Živjeli na drugom kraju svijeta, ali Hrvatskoj nisu mogli odoljeti, kad su vidjeli jedno mjesto odlučili su ostati

Malo pitoreskno mjesto Štrigova postalo je novi dom Marku i Gilly Whitfield iz Velike Britanije. Nakon mnogih putovanja diljem svijeta, očarani vinogradima koji okružuju Novi Marof, odlučili su se nastaniti u Međimurju. Desetak godina živjeli su na Bliskom istoku, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te u kraljevini Bahrein, gdje je Mark radio u školama i vrtićima kao edukator. U slobodno vrijeme putovali su svijetom tražeći mjesto gdje će se skrasiti. "Znali smo da ćemo se vratiti u Europu. Kada smo tražili gdje bismo živjeli, Hrvatska je ušla u uži izbor. Bio sam u Međimurju prije deset godina. Tada sam samo prolazio, ali pomislio sam kako je ovdje lijepo za život. I tako, prije četiri godine smo našli smo ovo prekrasno mjesto", priča Mark. On i Gilly počeli su razgledavati nekretnine na području Čakovca, Varaždina i Lepoglave, a za Gornje Međimurje je presudila jedna večer u Dragoslavcu. "Jedne večeri, dok je sunce zalazilo nedaleko odavde, Gilly je gledala te prekrasne brežuljke i rekla: "Ovo je to mjesto". A kad Gilly tako nešto kaže, to je sve što nam treba da odlučimo gdje ćemo živjeti", govori Mark. Jedan od glavnih razloga za preseljenje u Hrvatsku bila je ugodnija klima u usporedbi s Ujedinjenim Kraljevstvom. Osim toga, privukli su ih mir i tišina te bogata hrvatska kultura. Poznavali su ovo podneblje jer su nekad, kada su im djeca bila mala, često kampirali u slovenskim Alpama. "Razmišljali smo i o Francuskoj, ali shvatili smo da je previše nalik na Veliku Britaniju po pitanju vremenskih uvjeta. Onda smo naletjeli na Hrvatsku. Odlučili smo da obala nije za nas, da bi više voljeli biti u brdima, u ovoj vinorodnoj regiji", kaže Gilly. Whitfieldovi su u Štrigovi odlučili pokrenuti vlastiti posao i baviti se turizmom. Prošle godine otvorili su luksuzni kamp, opremljen šatorima za glamping. Imaju četiri šatora koji su elegantno opremljeni i pružaju udobnost, a istovremeno omogućuju gostima da dožive bliskost s prirodom. Tri šatora su za dvije osobe, a jedan je obiteljski. "Kada smo živjeli na Bliskom istoku proveli smo puno godišnjih odmora u luksuznim hotelima, tako da smo odlučili dio tog luksusa prenijeti i ovdje. Stavili smo namještaj da ljudima bude puno ugodnije i da se osjećaju kao kod kuće. Svaki šator je drugačiji, ali svi imaju istu kvalitetu i luksuz", pojašnjava Gilly. Pokretanje posla u Hrvatskoj može biti izazovno, ali Mark i Gilly su imali izvrsnu suradnju s lokalnim vlastima. Bili su prvi koji pokreću tako nešto u Međimurju pa je to svima bilo novo. "Imali smo odličnu suradnju s lokalnim načelnikom. Bio je nevjerojatna podrška. Povezali smo se i s lokalnom arhitekticom koja je bila sjajna i pobrinula se da imamo svu potrebnu papirologiju kako bi dobili dozvole", priča Mark i dodaje kako su angažirali i lokalne majstore i izvođače radove te da su bili jako zadovoljni. Glamping, mješavina glamura i kampiranja, postao je jako popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Australiji i Americi, a postaje i sve popularniji u Europi. Mark i Gilly prve su goste počeli primati prošle godine i posao im, kažu, ide dobro. Njihovi šatori postali su omiljeno odredište za one koji žele doživjeti ljepotu međimurske prirode na jedinstven način. No, njihova priča ne završava samo na poslu. Mark i Gilly su se integrirali u lokalnu zajednicu i pronašli prijatelje u Štrigovi. Zanimljivo je da su njihovi susjedi također par iz Velike Britanije koji dijele istu ljubav prema Hrvatskoj.