ŽINIĆ PRIOPĆENJEM ZA JAVNOST ODGOVORIO NA PROZIVKE: ‘Niti u kuću, a niti u stan nisam ušao nelegalno. Dokažite da nije po zakonu!’

‘Niti jednu nekretninu nisam koristio paralelno, niti besplatno. Uredno sam plaćao sve što je bilo propisano, od najma do plaćanja svih režija, o čemu posjedujem svu potrebnu dokumentaciju’, poručio je sisačko-moslavački župan u priopćenju za javnost

Reagirajući na medijske napise u kojima je, među ostalim, prozivan zbog sumnjivog stjecanja nekretnina, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić poslao je priopćenje za javnost. Ističe da je riječ o javnom linču i napadu na njega i njegovu obitelj.

Žinićevo priopćenje prenosimo u cijelosti.

‘Ovo je grub nasrtaj na mene i moju obitelj’

“Kao dragovoljac i časnik Hrvatske vojske sudjelovao sam u obrani i oslobađanju Gline i Banovine, a kasnije i obnovi ratom porušenog kraja. Niti u kuću, a niti u stan nisam ušao nelegalno, nego sam ih dobio na korištenje sukladno svim propisima i zakonima. Niti jednu nekretninu nisam koristio paralelno, niti besplatno. Uredno sam plaćao sve što je bilo propisano, od najma do plaćanja svih režija, o čemu posjedujem svu potrebnu dokumentaciju.

Ovaj medijski linč koji se provodi iznošenjem čitavim nizom neistina, krivih interpretacija i komentara, kao i u slučaju obnove u ratu porušenih obiteljskih kuća, za mene predstavlja grub nasrtaj na mene kao osobu i moju obitelj.

‘Napadi na mene odvraćaju pažnju od najvažnijeg pitanja’

Ti napadi i konstrukcije odvraćaju pažnju od najvažnijeg pitanja u našoj županiji, a to je sanacija posljedica potresa i zbrinjavanje ljudi koji su ostali bez svojih domova. Svoje sugrađane i svoju obitelj želim poštedjeti ove hajke i zato ću dobro razmisliti hoću li se kandidirati za župana. Sve one koji me optužuju pozivam da dokažu protuzakonite radnje, kojih, ponovit ću to jasno i glasno, nije bilo!”, poručio je sisačko-moslavački župan.

Prethodno je Žinić na konferenciji za novinare u Petrinji kazao da je spreman odstupiti s mjesta predsjednika Županijske organizacije HDZ-a i ne kandidirati se za župana ako budu utvrđene nezakonitosti u vezi njegovih nekretnina.

