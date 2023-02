Gradska skupština zasjeda po 20. put u ovom mandatu, a dnevnom redu ukupno je 30 točaka. Po hitnom postupku na dnevni red je stigao i Prijedlog zaključka vezan za pojačanja građevinske konstrukcije školske zgrade XVIII. gimnazije i Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. O tome su još jučer na konferenciji na medije komunicirali i iz kluba HDZ-a i HSLS-a kritizirajući pritom gradsku vlast zbog sigurnosne situacije u tim školama, piše Večernji list.

Predsjednik Skupštine Joško Klisović pozvao je HDZ-ova Marija Župana da obrazloži hitnost postupka za obnovu škola na Šalati.

"Prošlotjedna informacija o tim dvjema školama po elaboratu i zbog sigurnosti potaknula je razmišljanja o potresima. Govorimo o više od 800 đaka koji pohađaju te škole i o njihovoj sigurnosti. Ova točka nije mogla ući po redovnoj proceduri jer se za to saznalo tek prošli tjedan. Mislim da je ova točka najvažnija od svih i predlažemo da bude prva na današnjem zasjedanju", kazao je Župan.

Nezavisni zastupnik Ivica Lovrić rekao je da je statičko stanje zgrade u Mesićevoj izuzetno loše. Sve prethodne radnje su napravljene, elaborat, javni natječaj, potpisan ugovor o radovima, ustvrdio je Lovrić.

Radovi što prije

"Potrebno je da ti radovi što prije započnu. Bilo je dosta izgovora da se nemaju učenici gdje preseliti, ali mislim da to nije istina. Apeliram i molim, imajući prije svega sigurnost učenika i oko 150 zaposlenika da u prvoj točki dogovorimo sve da već od ponedjeljka počnu aktivnosti obnove", poručio je Lovrić.

Nezavisni zastupnik Ivica Lovrić rekao je i kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević prije svog mandata kritizirao gradske vlasti zbog suradnje s tvrtkama u vlasništvu Petra Pripuza. Upitao je Tomaševića koliko je on ugovora s Pripuzom potpisao otkako je na vlasti i u kojem ukupnom iznosu.

"Ne mogu vam to sve reći iz glave. Jamčim vam da je manja realizacija, znači, trošak, koliko grad plaća usluge tvrtki povezanih s CIOS grupom, nego što je to bilo prije nego što sam došao na vlast. Biootpad koji smo zbrinjavali pomoću njih, sada gotovo u potpunosti Grad zbrinjava sam. Glomazni otpad u potpunosti zbrinjavamo sami. Uštedjeli smo zbog toga, oko 60 milijuna kuna godišnje, samo u Čistoći", kazao je Tomašević.

Na to je zastupnik Lovrić kazao da je izvukao te brojke te da je Tomašević do sada potpisao ugovore u vrijednosti 269 milijuna kuna te dodao da je Bandić u prosjeku u godini dana potpisivao ugovore u vrijednosti pet milijuna kuna.

Gdje ste izgubili Tomaševića?

"Ili manipulirate ili ne znate osnove javne nabave. Samo za održavanje odlagališta je bio ugovor od 200 milijuna kuna, to znači da govorite nešto što nema veze s vezom. Glomazni otpad, natječaj je raspisan prije mene. Odluka o poništenju išla je na državnu komisiju za kontrolu javne nabave i oni su me natjerali da potpišem ugovor, ali on se ne konzumira. Ugovori su okvirni sporazumi, ali ključno je koliko se konzumira. Tu postoji razlika", rekao je Tomašević da zbog toga cijene Čistoće nisu otišle u nebo.

Zadnje pitanje postavio je Trpimir Goluža vezano uz izgradnju spalionice u sklopu kompleksa bolnice Rebro.

"Nije u redu da gradonačelnik šuti o ekološkoj bombi koja bi se mogla izgraditi u gusto naseljenom dijelu Zagreba. Što se vama dogodilo, gdje ste izgubili Tomislava Tomaševića", pitao je Goluža.

Tomašević je kazao da je više puta govorio o spalionici i da neće odgovarati na Golužina pitanja s obzirom na način komunikacije.