Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović komentirao je za N1 televiziju posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića koji ga je optužio da ga je kupio HDZ.

“Ja stvarno ni sa čim ne mogu objasniti njegovo ponašanje, osim da on uzima nekakve aditive, nekakve stimulanse”, optužio je Zekanović predsjednika.

Dodao je da je on u oporbi i nije se složio s tezom da je na "aktualcu" postavljao pitanja koja vladajućima idu "niz dlaku".

“Nek se predsjednik testira i neka me demantira. Njegovo ponašanje sugerira da njegovo raspoloženje ovisi o onome što on pije, puši ili konzumira, neka me demantira”, odgovorio je.

'Nisam mu ja Banožić'

Rekao je da se ne boji Milanovićeva uzvraćenog udarca.

“On se mene treba bojati. Ja mu nisam Banožić, ali nije stvar što će mi odgovoriti, nek' se čovjek testira”, inzistirao je Zekanović.

Podsjetimo, Milanović je jučer rekao kako bi DORH trebao ispitati kako je Zekanović od "velikog 'hejtera' postao saveznik". "Novac, gospodo, vaš novac", rekao je predsjendik.