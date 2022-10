U nedjelju se održava se 6. etapa međunarodne biciklističke utrke "CRO RACE 2022." od 10,30 do 17 sati između Svete Nedelje i Zagreba, te će na prometnicama kojima se kreće utrka biti na snazi privremena regulacija prometa i posebna ograničenja, izvijestili su iz HAK-a.

Vozi se na relaciji: Sveta Nedelja-Samobor-Kerestinec-Lučko-Buzin-Velika Gorica-Žitnjak-Dugo Selo-Vrbovec-Rakovec-Sv. Ivan Zelina-Soblinec-Zagreb.

Iz Hrvatskog auto-kluba upozorili su sudionike u prometu da su moguća zaostajanja biciklista koji sudjeluju u manifestaciji pa je potrebno povećati oprez i obratiti pozornost na bicikliste u prometu (biciklistička utrka održava se u uvjetima normalnog odvijanja prometa s povremenim zaustavljanjem prometa neposredno prije nailaska i prolaska biciklista).

U Gradu Zagrebu će privremena regulacija prometa biti na snazi od 13,30 do 16,30 na dionici: Slavonska avenija - Ulica Hrvatske bratske zajednice - Ulica grada Vukovara – Miramarska cesta – Miramarski podvožnjak – Antuna Mihanovića – Gundulićeva - Hebrangova – Ilica – Mesnička – Ulica Tita Brezovačkog – Trg svetog Marka – Ulica 29.X.1918. – Opatička ulica– Ilirski trg – Jurijevska ulica – Mlinarska cesta –Medvedgradska – Ivana Tkalčića – Kaptol – Ulica Tome Bakača – Vlaška – Trg Evrope – Vlaška – Ulica Junija Palmotića – Ulica Ruđera Boškovića – Ulica Andrije Hebranga – Trg Republike Hrvatske - Masarykova - Gundulićeva.

Na snazi od 2. listopada od 6 do 16:30

Zabrana zaustavljanja i parkiranja u Gradu Zagrebu bit će na snazi od 2. listopada od 6 do 16:30 sati u Gundulićevoj ulici (zapadna parkirališta na dijelu od Mihanovićeve do Hebrangove), T. Brezovačkog (od Mesničke do Trga sv. Marka), Opatička (od ul. 29.X.1918. do Demetrove), Medvedgradska (istočna parkirališta južnije od Vrančićeve), Tkalčićeva (od TC Kaptol do Mikleušićeve). Na Trgu A. i V. Mažuranića te Trgu Republike Hrvatske bit će na snazi zabrana parkiranja od 1. listopada od 18 sati do 2. listopada u 20 sati.

Vozilo u suprotnom smjeru je na autocesti A7 između čvora Sv. Kuzam i tunela Draga u smjeru GP Rupa. Vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat pa iz HAK-a vozače mole za dodatan oprez.

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog vode na kolniku (ili odrona) za sav promet su zatvorene: DC36 Karlovac-Šišljavić-Pokupsko u mjestima Koritinja te Gradec Pokupski; ŽC3156 u mjestu Mala Gorica; ŽC5028 Podhum-Soboli (od raskrižja LC58021 do DC3); ŽC5033 Brod na Kupi-Hrvatsko; LC50066 Vrh-Marčenegla; LC50069 od mjesta Juradi do ŽC5013.

Zbog izlijevanja rijeke Sutle za sav promet zatvoren je GP Mihanović Dol.

U pomorskom prometu nema poteškoća.