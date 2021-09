Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto u petak je premijeru Andreju Plenkoviću ponovno uputila zastupničko pitanje o prihodima odvjetničkog ureda čiji je vlasnik bio predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, a u popratnom pismu premijera proziva za blokadu pravosuđa.

Vidović Krišto je premijeru u studenom prošle godine uputila pitanje o prihodima odvjetničkog ureda čiji je vlasnik bio predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, a nakon njegovog izbora u Ustavni sud njegova supruga, no, kako navodi, dobila je nezadovoljavajući odgovor.

Vlada je time, kaže, prekršila Ustav i Poslovnik Hrvatskog sabora, pa zastupnica opetovano traži odgovor koliki je iznos prihoda za odvjetničke usluge odvjetničkog ureda čiji je vlasnik bio Šeparović, a nakon njegova izbora u Ustavni sud njegova supruga, u razdoblju od 2000. do 2019. godine.

Posebno pritom ističe iznose prihoda koje je ostvario od "sljedećih tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske: INA, Janaf, Plinacro, Hrvatske vode, Hrvatske šume, HEP, ACI Marine".

Također, zastupnica traži odgovor na pitanje koliko su iznosile sve nagodbe "koje je isplatila tvrtka Plinacro d.o.o. prilikom izgradnje plinovoda drugim fizičkim i pravnim osobama, a koje su nastale uslijed odvjetničkog djelovanja Miroslava Šeparovića"?

'Odbili ste odgovoriti na zastupničko pitanje s apsurdnim objašnjenjem'

U popratnom pismu premijeru, Vidović Krišto navodi da mu opetovano zastupničko pitanje šalje budući da je prvi puta odbio odgovoriti "s apsurdnim obrazloženjem" kako ga u tome sprječava Zakon o dobiti.

"Ovdje je jasno da odbijate odgovoriti, te se pozivate na dobit, za koju Vas nitko nije ni pitao. Prihod i dobit su, kao što znate, dva potpuno različita pojma. Isto tako ste se mogli pozvati i na Zakon o zaštiti okoliša", piše Vidović Krišto.

Navodi i da je tjednik "Nacional" prije nekoliko mjeseci objavio da je bivši odvjetnički ured suca Šeparovića, koji je donedavno bio u vlasništvu njegove supruge, 2019. i 2020. dobivao milijunske poslove od državne tvrtke Plinacro d.o.o. te premijeru piše da je njegov pokušaj da skriva iznose kojima država plaća Šeparovića u potpunosti "promašen i besmislen, jer je u proces isplata odvjetničkom uredu spomenutog gospodina uključeno previše ljudi da bi to moglo ostati tajnom".

"Isto tako, zaposlenici te državni službenici, koji imaju uvid u prihode suca Šeparovića, duboko su iritirani otvorenom zlouporabom i bahatošću tog državnog dužnosnika te ne žele više pasivno promatrati zlouporabe i besramno bogaćenje na račun hrvatskih građana", navodi zastupnica u pismu.

Ističe i da je u Hrvatskoj više od 250 tisuća ljudi blokirano, da se građanima konstantno reduciraju liste dostupnih lijekova, da rastu cijene, a plaće se smanjuju te piše da su razlozi za ove "porazne činjenice" svakome jasni.

"Samo u poznatim slučajevima korupcije hrvatskim građanima otuđuju se milijarde. Europska komisija u svojim izvješćima Hrvatsku smješta na pretposljednje mjesto po platežnoj moći, a hrvatsko pravosuđe proglasila je najgorim u EU", navodi zastupnica.

'Mediji Vas štite, a pravosuđe ste blokirali putem ucjenjivih osoba'

Premijeru potom piše kako je njegov odgovor "na ove nepobitne i nedvojbene činjenice" - bahato vrijeđanje hrvatske javnosti i jednostavno ignoriranje iznesenih činjenica.

"Mediji Vas štite jer ih plaćate novcima poreznih obveznika, a to Vam je moguće isključivo jer ste pravosuđe blokirali čeličnom kontrolom putem ucjenjivih osoba kao što je sudac Šeparović. Međutim, sve to što radite je protuzakonito, i na to jednostavno nemate pravo", poručuje zastupnica u pismu premijeru.

Najavljuje da će zato uputiti i dopis Europskoj komisiji u kojem će ih izvijestiti, kako navodi, da Plenković sprječava rad saborskim zastupnicima te ne daje odgovore koje je dužan dati.

"Budite sigurni da je hrvatskim građanima dosta nepravde i zloporaba, te ćemo se znati osloboditi tog bezakonja. Hrvatski građani imaju pravo na uređenu državu, na vladavinu prava te na jednakost pred zakonom", poručuje zastupnica Vidović Krišto na kraju pisma premijeru Plenkoviću.