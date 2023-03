Ne bi se svaka državna intervencija trebala smatrati bilo čim velikodušnim, poklonom. Sad se stvari prikazuju na način da se radi o velikodušnosti HDZ-a i Andreja Plenkovića. To nije istina. Radi se o temeljnoj funkciji države, da osigura socijalnu skrb svojim građanima, kazala je Jelena Miloš, saborska zastupnica stranke Možemo.

Osvrnula se na izmjenu Zakona o osobnoj asistenciji.

Pravo na asistenta

"Njegov je osnovni problem što se pravo na asistenta isključuje osobama s invaliditetom koje imaju roditelja njegovatelja. To je zbilja problematično jer znamo da se radi o osobama s najvšim stupnjem invaliditeta i njima je potreban asistent. Trenutnim prijedlogom zakona, osobama koje imaju roditelje njegovatelje nije omogućen asistent, osim u iznimnim slučajevima, i to samo u slučaju kad se radi o dvočlanom kućanstvu ili kad je više osoba s invaliditetom u njemu, a i tad samo na 22 sata. Očekuje se da roditelji njegovatelji rade bez odmora i predaha 24 sata dnevno, to nije realno, i njima treba predah", naglasila je Miloš.

Ona smatra da dodjelom asistenata treba osobama s invaliditetom omogućiti jednaka prava kao i ostalima jer i oni imaju pravo na odmak od roditelja, imaju pravo na neobvisan društveni život.

Prema novom zakonu novac za osobne asistente ubuduće će osiguravati država.

Financiranje iz projekata

“Godinama se ova usluga financira iz projekata i ona ovisi o tome ima li neka udruga kapaciteta da se prijavi na projekt. To je dovelo do velike regionalne nejednakosti pristupa. To je iskorak i time država preuzima svoje obveze", kazala je te upozorila da je pitanje da li će osobe moći to zaista i ostvariti.

"Već sada znamo da postoji nedostatak osobnih asistenata, primarno zbog loših uvjeta rada. Znamo da oni uglavnom rade za 2.000 kuna na pola radnog vremena. To je zahtjevan posao, emocionalno i psihički. Ključno će biti da ministar nakon donošenja zakona donese pravilnik kojim će definirati cijenu sata i opseg posla koji će raditi osobni asistent. Ako to ne bude barem u skladu s ostalim plaćama u sustavu socijalne skrbi, mislim da ćemo i dalje imati nedostatak osobnih asistenata”, zaključila je Miloš.