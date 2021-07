Miroslav Škoro podnio je ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta. Kao službene razloge naveo je osobne i zdravstvene probleme. Sinoć je poručio da je "umoran od toga da se o njemu i njegovoj obitelji pišu laži i da ih se konstantno valja u medijskom blatu".

No, neslužbene verzije su puno zanimljivije od ponuđenog opravdanja. Jedna od njih tvrdi da se Škoro sukobio sa zamjenikom i glavnim financijerom stranke, Marijem Radićem, jer je navodno volio solirati, a Radić kontrolirati, doznaje Jutarnji. To i nije tako nerealno, jer je DP, osim političkog angažmana na desnici, imao i konkretne poslovne interese, koji su propali sa svakim Škorinim porazom na izborima.

Iako iz stranke kažu kako ih je ostavka predsjednika potpuno iznenadila i šokirala, Večernji list navodi da Škorina odluka nije bila ishitrena. Razmišljao je o njoj neko vrijeme, a prekjučer ju je, navodno, potvrdio u šetnji oko Jarunskog jezera u društvu Marija Radića, svoga zamjenika i političkog tajnika stranke. "Kuhalo" se, čini se, u Škori, ali kako nam kaže saborska zastupnica Vesna Vučemilović, ona "o odlasku svog brata s čela Pokreta nije znala ništa".

"Nemam pojma da se to uopće dogodilo! Bili smo zajedno u petak, ništa nije najavio", rekla nam je jučer Vesna Vučemilović, koja bi mogla biti sljedeća koja će napustiti Domovinski pokret. Doduše, samo bude li ga vodio upravo Mario Radić, koji je Škorinom ostavkom automatizmom postao prvi čovjek stranke.

Raskol zbog HDZ-a

Upravo su razlike između njegovih viđenja politike i onoga kako je Škoro planirao raditi, govore u stranci, jedan od glavnih razloga odlaska čovjeka koji je pokušao postati predsjednik države, pa premijer i, na koncu, gradonačelnik Zagreba. Neslužbeno, Radić je vukao prema HDZ-u. Škoro je to navodno redovno odbijao.

"Nisu odnosi nikad bili bajni, ali nakon lokalnih izbora počeli su svojevrsni pritisci. Htjelo se u vijećima pod svaku cijenu s HDZ-om", kažu u Pokretu.

Mario Radić, pak, za Večernji kaže da o narušenim odnosima sa Škorom nema pojma. "Pa sad smo se vidjeli prije sat vremena!", rekao je Radić otprilike pola sata od Škorine ostavke pa dodao kako je razlog odlaska predsjednika stranke isključivo zdravstvene prirode. I Radić je rekao da ostavku nije očekivao.

A što sad dalje sa strankom? "Idemo u izbore. Već smo o njima donijeli odluku i dali naputke po podružnicama, ali to smo napravili prije ove ostavke. Od 1. rujna kreću unutarstranačka nadmetanja", rekao je Radić. Kazao je i da se nema namjeru kandidirati te da će Domovinski pokret voditi isključivo do izbora, odnosno sljedeća dva mjeseca, donosi Večernji list.

Tri poraza - izlazak iz igre

U posljednje dvije godine Škoro je odradio bitnu ulogu; okupio je ljude i osnovao stranku koja se na lokalnim i parlamentarnim izborima pokazala kao važan politički faktor te je često znala zagorčati HDZ-u. No, to nikad nije uspio pretočiti u čistu pobjedu. Na predsjedničkim izborima potkraj 2019. izmakao mu je drugi krug za vrlo mali postotak glasova. U srpnju 2020., na parlamentarnim izborima, DP je osvojio 16 mandata, što je bilo nedovoljno da Škoro postavlja bilo kakve uvjete HDZ-u i Andreju Plenkoviću. Treći poraz uslijedio je na lokalnim izborima u svibnju, gdje u drugom krugu nije imao šanse protiv Tomislava Tomaševića.

Tri poraza na ključnim izborima slaba su referenca, pa stoga i ne čudi da dio članova DP-a smatra da je došlo "vrijeme da netko drugi preuzme Domovinski pokret, da im trebaju mlađi ljudi jer moraju reorganizirati stranku i pripremiti se za parlamentarne izbore".

DP bi novo vodstvo, prema sadašnjim najavama, trebao birati od rujna do studenoga. Pitanje je i hoće li reorganizacija stranke značiti i približavanje HDZ-u, pa i postizanje određenog pakta, s obzirom na to da i jedni i drugi tuku iz svih oružja po lijevo-zelenoj koaliciji, koja bi na parlamentarnim izborima za tri godine mogla ostvariti značajan uspjeh.

Različiti motivi

Politički analitičar Žarko Puhovski za Index poručuje da postoje tri moguća razloga Škorinog odlaska s čela stranke, ali i da ne treba isključiti mogućnost da se "u kontekstu adventskih kućica ponavlja ona priča sa Sanaderom".

"Ne znam zašto je dao ostavku, ali mogu pretpostaviti tri stvari. Prvo, da mu je bilo preteško funkcionirati kao predsjednik sa sviješću da je sve svoje uspjehe postigao i da novih uspjeha u dogledno vrijeme neće imati. S druge strane se našao pred dnevno-političkim problemima koje nije u stanju rješavati. Njegove lokalne organizacije vrludaju između suradnje s HDZ-om i lijevo-liberalnim blokovima u različitim županijama. On jednostavno nema dovoljno jasnu politiku ili uvjerenje da im kaže s kim trebaju ići, a ako im kaže da ne idu ni s jednima ni drugima, onda ljude koji su se angažirali demotivira jer onda nisu ništa dobili. Drugo, mislim da je zaključio kako mu se financijski ne isplati ova aktivnost. Treće, mislim da su Mario Radić i ljudi koji zapravo cijelo ovo vrijeme vode Domovinski pokret zaključili da je Škoro kao frontmen obavio svoje i da sad mogu uzeti nekog drugog", smatra Puhovski.

Bitka za Domovinski pokret

Dodaje kako će iz ove situacije HDZ izaći kao pobjednik, a da će DP upasti u turbulentno razdoblje koje bi moglo rezultirati i raspadom stranke.

"Sad će biti velika borba za 'dušu' pokreta. HDZ će svoje sigurno pokušati. Čuli smo da je predsjednik Milanović prije jedno mjesec dana rekao koga on predlaže za predsjednika, to je isto jedna velika stvar. Ali kod Milanovića to i nije neko čudo, predložio je Stipu Mlinarića. Tu će biti nadigravanja, do jeseni je ostalo dovoljno vremena da se te igre dovrše. One će najvjerojatnije dovesti do cijepanja stranke. Ona je slaba i organizacijski i svjetonazorski, a sad kad se nađe pod pritiskom centrifugalnih sila i odlaska čovjeka koji je svojim imenom bio neka vrsta autoriteta, po mom sudu naglo raste šansa za pad stranke. Može tu nešto pokupiti Most, ali iznad svega mislim da je dobitnik HDZ. HDZ-u i Plenkoviću osobno je Domovinski pokret baš bio trn u oku", ističe Puhovski.

Kidaju li nadesno?

Njegov kolega Karlo Jurak također tvrdi da DP očekuje kriza, ali i nagli pomak još više udesno. "Stranka je bila više manje personificirana kroz njegovo ime pa očekujem da će se Domovinski pokret pozicionirati drugačije. Dulje vrijeme se stranka zvala njegovim imenom i oni sav politički kapital duguju Škori. Ovo u svakom slučaju vodi u krizu političkog liderstva, a onda svakako i krizu pozicioniranja na političkoj sceni, odnosno na desnici.

Ne bih rekao da će stranka ići u desni centar. Rekao bih da je vrlo moguće da će izborom novog lidera, o kojem sad možemo samo spekulirati, stranka dobiti čak jači desni imidž. Sa Škorom ona nije imala samo desni imidž, nego je imala imidž nekog čovjeka koji možda i nije prije svega desničar, nego je pjevač, zabavljač i popularna osoba. Dakle, mislim da stranka može dobivati samo to desno lice, nikako centrističkije ili ljevije", smatra on.

Dijeli mišljenje s Puhovskim da je ovo dobitna situacija za HDZ. "Ovo je dobra vijest za HDZ jer može eventualno HDZ-u vratiti neke glasače desnice koji su se kolebali između njih i Domovinskog pokreta. Što se tiče Mosta, nisam siguran koliko tu postoji prelijevanje između Domovinskog pokreta i Mosta. Tu je malo teže predviđati i to ovisi i o tome kako će se oni postaviti spram ostalih tema. Vidimo prema nekim istraživanjima da glasači Mosta ne traže toliko desničarenje pa bi Mostovo dodatno pomicanje prema desnici bilo neproduktivno, ali to je njihova stvar", zaključuje Jurak.