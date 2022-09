Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja "Cukrići – Zadar" obratili su se danas medijima zbog važnog lijeka koji bi pomogao oboljelima od dijabetesa, a koji HZZO uporno odbija uvrstiti na osnovnu listu lijekova.

"Među zahtjevima za uvrštenje na Osnovnu listu lijekova (pomagala) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ponovno se našao Baqsimi, inhalacijski glukagon / glukagon u spreju, lijek koji spašava život djeci i odraslim osobama oboljelima od šećerne bolesti u slučaju hipoglikemijske kome. HZZO je do sada dva puta odbio uvrstiti inovativni preparat (koji se "čekao" preko 20 godina), a koji značajno pojednostavljuje pomoć osobama koje se nalaze u nesvjesnom stanju zbog izrazito niskog šećera u krvi. O zahtjevu će HZZO-ovo Povjerenstvo za lijekove uskoro ponovno odlučivati", stoji u njihovom apelu.

Peticiju potpisalo gotovo 50 tisuća ljudi

Uvrštavanje ovog lijeka zatraženo je i peticijom koju je podržalo gotovo 50 tisuća potpisnika, dijabetičke udruge, HSDU, dijabetolozi te između ostalih i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

"Glukagon je hormon koji, kao i inzulin, proizvodi gušterača. U slučaju ozbiljne hipoglikemije - velikog pada koncentracija glukoze u krvi - a to je stalna opasnost kojoj su izložene osobe oboljele od šećerne bolesti na inzulinskom tretmanu, glukagon je neophodna i nezamjenjiva prva pomoć u toj hitnoj zdravstvenoj situaciji", pojašnjavaju iz udruge Cukrići.

Baqsimi je nova vrsta glukagona u obliku nosnog spreja, sitnog praha kojeg je lako aplicirati. Hipoglikemija se događa naglo i intervencija treba biti trenutna. Stoga je nužno da i pomagači bez zdravstvene obuke mogu jednostavno i pravilno dati glukagon, što nije slučaj kad je riječ o glukagonu u injekciji tj. lijeku u injekciji gdje je potrebno prije aplikacije osobi u nesvjesnom ili polusvjesnom stanju pomiješati tekućinu i pra, kažu nadalje.

"Statistički podaci govore kako u RH imamo 37.273 osobe oboljele od šećerne bolesti tip 1 kojima dostupnost ovog inovativnog lijeka praktički znači izbor između života i smrti u kritičnim situacijama. Visoka cijena proizvoda farmaceutske tvrtke Eli Lilly sve je manje razlog za takvu odluku budući da je cijena u "slobodnom padu", u malo više od godinu dana u Sloveniji snižena sa 103 eura na 59 eura (od srpnja prošle do rujna ove godine). Pritom, treba imati na umu kako se radi o pomagalu koje se primjenjuje samo u, srećom, rijetkim situacijama, a ne trajno poput inzulina. Činjenica je da svaka osoba oboljela od šećerne bolesti može upasti u stanje hipoglikemijske kome, a posjedovanje glukagona u spreju daje i osjećaj sigurnosti i mira oboljeloj osobi kao i osobama koje se o njoj brinu", ističu iz udruge.

Izbor između života i smrti

Usprkos velikom pritisku javnosti i struke, navode da je HZZO do sada ustrajavao u odbijanju uvrštavanja Baqsimi na osnovnu listu i tako onemogućava osobama oboljelim od šećerne bolesti tip 1 lijek koji im "doslovno znači izbor između života i smrti u kriznim situacijama".

Inače, udruga je pokrenula peticiju koja je prikupila skoro 50.000 potpisnika, a inicijativu je podržala i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slošnjak, dipl. oec., te brojni Saborski zastupnici povodom 1. Hrvatskog dana šećerne bolesti. S Europske konferencije EASD (European Association for the Study of Diabetes) koja upravo traje u Stockholmu, uvrštenje glukagona na inhaliranje na HZZO listu je podržao i doc.dr.sc. Dario Rahelić predstojnik referentnog centra za dijabetes Vuk Vrhovac, predsjednik stručnog dijabetološkog društva te službeni koordinator za dijabetes pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.