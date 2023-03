Bolno iskustvo, i fizičko i psihičko, doživjela je nedavno jedna studentica iz Zagreba. Navečer je htjela ući u jedan klub u središtu grada, ali ju je zaštitar zgrabio za ruku i divljački odgurnuo tako da joj je ostala masnica. Otišla je k liječniku da joj utvrdi ozljedu pa je s dobivenom dokumentacijom otišla u policiju prijaviti slučaj. Ali, tamo ju je dočekao ezobrazni policajac i ismijavao je ne želeći joj dati ikakav dokaz da je podnijela prijavu.

Tada se javila novinarki RTL-a koja je od policije zatražila objašnjenje. Tek tada su iz policije nazvali djevojku, žrtvu napada te joj se ispričali i kazal da će pokrenuti istragu.

'Okidač' incidenta bila je - jakna

"Zgrabio me rukama za obje nadlaktice i nasilno me izbacio van iz kluba. Tu nije stao, nego me opet tako uzimao i bacao unatrag dva, tri puta zaredom", kazala je za RTL Direkt djevojka koja je htjela ostati anonimna.

"Užasna scena. Potrčala sam do njih, pitala što rade i onda mi se on unio u lice i pitao me što sada hoću. Imala sam osjećaj da i mene želi udariti", kazala je svjedokinja ovog incidenta.

Okidač ovom ružnom događaju bila je djevojčina jakna. U klubu je, kaže, bila gužva i svi su jakne ostavljali na stolu pored ulaza. Zaštitar to isto nije dozvolio njenim prijateljima.

"Problem je bio da ne smijemo ući s jaknama, a ne možemo ih ostaviti unutra. Nitko nam nije rekao da je klub pun i da ne smijemo ući", kaže žrtva.

Zaštitar je uspio čak tri minute biti pristojan

Razgovor sa zaštitarom do tada je bio pristojan. "Trajalo je dvije-tri minute dok nije postao agresivan", dodaje.

Obratila se i voditeljima kluba u kojem se incdent dogodio, poslala im je i fotografije, ali već 13 dana otamo nije dobila nikakav odgovor.

Četiri dana nakon napada, djevojka je otišla u policiju sa slikama masnica i liječničkom potvrdom kako bi prijavila slučaj. Tamo je naišla na bahatog i nezainteresiranog policajca.

"Cijelo vrijeme sam osjećala kao da mi sugerira da se tu nema što prijaviti, da sam bezveze došla. Iako sam došla samo pitati za savjet jer sam doživjela jedan oblik nasilja. On je to shvaćao neozbiljno, derao se na mene, bio grub. Plakala sam pred njim jer mi je cijeli događaj bio traumatičan, a onda još i taj njegov nastup", kazala je djevojka za RTL.

Tek na novinarski upit policija se budi

Za mjesec dana ćemo vam javiti ako se tu ima što za prijaviti - rekao joj je policajac. Potvrdu o prijavi napada nije dobila, iako ju je zatražila. Policajac joj je istu odbio izdati.

Nakon upita novinarke RTL-a iz policije su nazvali djevoku, ispričali se zbog postupanja njihovog službenika i zamolili je da im dostavi brojeve svjedoka kako bi pokrenuli istragu.

"Naravno da ćemo utvrditi postupanje policijskog službenika i reagirati na to. Sada imamo primarno utvrđivanje događaja iz te noći i nakon toga slijede razgovori s njim", kazala je za RTL Marija Goatti, glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke.

'A što da je bilo neko ozbiljnije nasilje?'

Dojam je da se policija pokrenula tek nakon novinarskog upita.

"Nisu me shvatili ozbiljno. Neugodno mi je bilo. Jedino o čemu sam poslije razmišljala jest što bi bilo da je u pitanju ozbiljnije nasilje. Kome da se obratiš, kad se ovakve stvari ne doživljavaju", rekla je djevojka koja se, umjesto kao žrtva,osjećala kao krivac.