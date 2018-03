OBLJETNICA POKUŠAJA PROBOJA PREMA OPKOLJENOM VUKOVARU: ‘Naredili su nam da se povučemo iz već oslobođenog sela!’

U organizaciji Udruge ratnih pripadnika ATJ Lučko’ 90. i Udruge Specijalne policije Slavonski Brod, u Nuštru kod Vinkovaca u četvrtak je obilježena 25. obljetnica pokušaja proboja hrvatskih snaga prema tada opkoljenom Vukovaru, pri čemu je poginulo šest pripadnika spomenutih postrojbi.

Vlado Marić, ratni pripadnik ATJ Lučko i sudionik akcije, podsjetio je da je pokušaj proboja započeo 13. listopada 1991. godine na pravcu Nuštar-Marinci-Bogdanovci prema Vukovaru, a sudjelovali su pripadnici ATJ Lučko, Specijalne policije Slavonski Brod i izvidničke skupine “Žuti mravi”, uz tenkovsku i artiljerijsku potporu Hrvatske vojske.

‘Netko je naredio da tenkovi idu naprijed’

Kao cilj akcije naveo je oslobađanje sela Marinci koje su okupirali srpski pobunjenici te spajanje s hrvatskim snagama koje su bile u neprijateljskom okruženju u selu Bogdanovci. Hrvatski specijalci uspjeli su doći do ulaza u Marince, nanijevši štetu neprijatelju u ljudstvu i tehnici.

“Napomenuo bih dvije stvari koje do sada nisu isticane kada se govori o ovoj akciji – prva je da je netko naredio da tenkovi idu naprijed, čemu smo se mi koji smo bili u prvim redovima akcije protivili jer je to bila pogreška, a druga je naredba da se povučemo kada smo došli do Marinaca, iako su to selo tada već napustili neprijateljski vojnici”, kazao je Vjeko Čuljak, koji je u akciji vodio “Žute mrave”. Istaknuo je kako je toga dana na vinkovačkom području poginulo četrdesetak branitelja, a akcija je prošla bez očekivanog učinka.



“Doduše, rekli su nam branitelji iz Vukovara kako smo im tom akcijom puno pomogli i da smo spasili nekoliko tisuća života”, rekao je Čuljak, koji smatra kako bi sudionici akcije, da im je bilo dopušteno, toga dana sigurno došli do Bogdanovaca.

Naređeno povlačenje na početne položaje

Ivica Prskalo, ratni zapovjednik Specijalne policije Slavonski Brod, rekao je kako je akcija oslobađanja Marinaca započela u ranojutarnjim satima, ali je po zapovijedi nadređenih došlo do povlačenja na početne položaje u Nuštar i propuštanja humanitarnog konvoja Crvenog križa, a sama akcija nije nastavljena.

U spomen na poginule u akciji proboja prema Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće podno spomen-obilježja između Nuštra i Marinaca, dok je misu zadušnicu u Župnoj crkvi Duha Svetoga u Nuštru služio nuštarski župnik Slavko Vranjković.