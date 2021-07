Turistička sezona se zahuktava, a gosti u Hrvatskoj osim smještaja, hrane, pića i izleta plaćaju i korištenje, primjerice, klima uređaja zbog čega moraju imati novčanik nadohvat ruke.

Jedan opatijski hotel noćenje naplaćuje 350-450 eura, a iako si Hrvat s prosječnom plaćom ne može priuštiti taj luksuz - hotel je pun.

"Cijene tokom korone nismo spuštali, upravo naprotiv, mi smo ih blago i podigli, upravo zato što mi konstantno radimo na podizanju naše eno i gastro ponude", rekao je manager luksuznog hotela u Rijeci Filip Kapetanović za Dnevnik Nove TV.

Gosti zadovoljni cijenama

Dok tako cijene u hotelima ne padaju, cijene noćenja u apartmanima u ovoj sezoni idu dolje. "Na Plitvičkim jezerima smo za dvije noći platili 65 eura. U Marini smo imali privatni smještaj 57-58 eura što je isto OK, i u Crikvenici 55 eura dnevno", rekla je Biljana, turistkinja iz Njemačke. S njom se slaže i Grace iz SAD-a koja cijene smatra vrlo pristupačnim. "Jeftino je", dodala je Grace.

Dok je koronavirus s jedne strane zaustavio bujanje apartmana po starim gradskim jezgrama, uveo je i neka nova pravila. "Možda to sve skupa i nije tako loše s obzirom da se u ovom periodu filtrirao smještaj, koji prije jednostavno nije bio konkurentan. Iznajmljivalo se sve i svašta, iznajmljivale su se i garaže", rekao je predsjednik Udruge iznajmljivača privatnog smještaja Zadar, Danijel Radeta.

Plaćaju se ležaljke, korištenje klime...

No, iako su strancima možda cijene u Hrvatskoj prihvatljive, domaći gosti nisu presretni. U sezoni se zbog toga pomno biraju mjesta gdje će se piti kava jer cijena kave ovisi o mjestu lokacije. Tako se primjerice, kava u lokalima udaljenijim od centra grada plaća od 8 do 10 kuna, dok ona u centru iznosi 13 kuna.

Lokalci se šale kako se plaća sve osim zraka - od ležaljki i suncobrana na plažama, do taksi prijevoza koji je do tri puta skuplji nego na kontinentu. Primjera radi, vožnja od Zadra do zračne luke u Zemuniku, udaljene 13 kilometara, može stajati i oko osamsto kuna, ukoliko se prethodno ne dogovorite za cijenu s taksistom.

Ukoliko želite parkirati automobil u Dubrovniku, cjelodnevna karta može vas stajati i do 1500 kuna.

Neki od iznajmljivača apartmana na moru gostima naplaćuju rashlađivanje klima uređajima te se pravdaju činjenicom da se gosti "sami stvaraju taj nepotreban trošak". Prosjek potrošnje klima uređaja po satu iznosi 1,15 kuna, što je po danu 12-25 kuna. Rad klima uređaja u sezoni koja traje 150 dana iznosi 3000 kuna.