Nedavna uhićenja u metropoli, koja povezuje model upravljanja pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, otvorila su mnoga pitanja, među kojima se ističe ono o provjeravanju nesrazmjera imovine i prihoda, kod, primjerice vozača ili nižih službenika.

Ravnatelj Porezne uprave, Božidar Kutleša, za Dnevnik.hr pojasnio je kako se provjerava i utvrđuje nesrazmjer. Govorio je i o angažmanu Porezne uprave tijekom istrage.

"Porezna uprava bila je uključena u posljednje nadzore koji su bili aktualni i koji su ove godine u medijskom prostoru", rekao je Kutleša i dodao da su analizirane 122 osobe, što ne znači da su sve sumnjive. "Osoba koja je predmet nadzora ima svoj bliski krug fizičkih i pravnih osoba koje su bile predmet nadzora", naglasio je.

Posebne analize za dužnosnike, suce...

Nije komentirao Bandićevog vozača, ali je istaknuo da je Porezna uprava bila uključena u obradu svih slučajeva. Dodao je da pri analizi podataka koriste objave medija i dojave građana, ali najviše podataka dobivaju iz baze.

"Trenutno imamo izdvojene rizične osobe", rekao je i dodao kako rade posebne analize za dužnosnike, suce, stečajne upravitelje, ali i sve dužnosnike koji moraju objaviti imovinske kartice, pri čemu surađuju s Povjerenstvom za utvrđivanje sukoba interesa.

"Svi su u posebnoj analizi, to ne znači da je to krug osoba koji je jedino u analizi, ali ovo je jedna, recimo to tako, posebna analiza gdje će se pročešljati oni kao potencijalo rizična osoba", poručio je Kutleša.

Velik broj ljudi na listama rizičnosti

Liste rizičnosti obuhvaćaju velik broj ljudi, govori Kutleša i dodaje kako "taj pokazatelj nesrazmjera ne znači da ono što je obuhvaćeno analizom stvarno i jest dok se ne utvrdi izvor prihoda za svaku pojedinu osobu s tim da u upravnom postupku sudjeluje sama stranka".

Kako ne bi sva imovina rizičnih osoba završila kod članova njihove obitelji, kumova i prijatelja, poreznici se koriste predobradom, odnosno utvrđivanjem nečije povezanosti s rizičnom osobom. "Teško je reći koliko su koraka ispred nas", zaključuje Kutleša koji vjeruje da svojim radom Porezna smanjuje tu razliku.