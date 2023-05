Većinu svibnja dani su bili hladni i kišoviti, kao da je jesen. A onda, nagla promjena: ljetne temperature i gotovo 30 stupnjeva. Znači li to da nas, nakon poplava, čekaju nove vremenske neprilike i ekstremi?

Zagreb je treći najugroženiji europski grad što se tiče toplinskih udara i posebno je osjetljiv na velike vrućine, pokazuje istraživanje objavljeno u uglednom časopisu Lancet po kojem se naš glavni grad smjestio na treće mjesto najugroženijih gradova u Europi od toplinskih udara. Ispred Zagreba su Pariz i Amsterdan, javlja Danas.hr RTL-a.

Istraživanje se zapravo bavi temom povećane smrtnosti zbog velikih vrućina. Hrvatska godišnje ima između 25 i 49 smrti povezanih s vrućina na 100.000 stanovnika. Najugroženiji i u najvećoj opasnosti su kronični bolesnici i mala djeca.

'Dolazi do kolapsa organizma'

"Zapravo dolazi do kolapsa organizma. Dolazi do poremećaja rada živčanih stanica, to mogu biti grčevi, može doći do poremećaja rada crijeva, do proljeva, povraćanja i mučnine, do nedostatka apetita. A onda dolazi i do poremećaja mozga, moguće je sa smrtnim ishodom nažalost", kaže Juraj Jug, liječnik obiteljske medicine.

Gradovi su posebno ranjivi na klimatske promjene jer se u njima javljaju tzv. urbani klimatski otoci - jedan takav je glavni željeznički kolodvor.

'Užas, jedva hodamo'

"Mi smo se kupali nekada za prvi maj", kaže Đurđa iz Koprivnice.

"Užas, jedva hodamo, stariji ljudi pogotovo. To je takav tlak, mokra sam", kaže Ivka iz Zagreba. "Mi stari ljudi to osjećamo dobro, sve boli", ističe i Zagrepčanka Jadranka.

