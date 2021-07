Brzinom od 600 kilometara na sat vozi odnosno lebdi vlak koji su nekidan predstavili Kinezi. To je najbrže kopneno vozilo na svijetu, a od Pekinga do Šangaja, što je tisuću kilometara, stigao bi brže i od aviona.

Hrvatska je takav vlak koji juri levitirajući na magnetnon polju mogao imati već prije 30 godina. Vlak je trebao lebdjeti od glavnog kolodvora prema aerodromu i zvati se lebdeći Zagreb ekspres, prenosi RTL.hr

Njemački inženjeri iz tvrtke Maglev Transrapid već su desetljećima razvijali svoju skupu ideju, izgradili su čak i prugu koja se pokazala neisplativom i pokušali je prodati Hrvatima, a o tome je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izdala i znanstvenu studiju. Svega se dobro sjeća tada glavni inženjer strojarstva u HŽ-u Krešimir Šurina:

Vlak je bio predviđen imati od dva do pet vagona

"Da bi vlak, lebdeći magnetski vlak, išao od željezničkog kolodvora, Glavnog kolodvora, pa do zagrebačkog aerodroma. Znači, to bilo zračne linije negdje 18 do 20 kilometara. Vlak je bio predviđen imati od dva do pet vagona i izgled je bio vrlo futuristički. Isto kao što ovaj danas izgledaju ti vlakovi velikih brzina, tako je već onda bilo predviđeno da izgleda tako nekako slično, odnosno bolje reći isto kao svi ti vlakovi."

Odmah je bilo jasno da je lebdeći Zagreb express neisplativ, kaže profesor na prometnom fakultetu koji je magistrirao upravo na uvođenju magnetskih levitacijskih vlakova u promet, sada prodekan na Fakultetu prometnih znanosti Mladen Nikšić:

'I u Šangaju je upitna isplativost'

"Ja ću vam reći samo, znači, Šangaj ima 12 ili 15 milijuna stanovnika. To je otprilike kao tri ili četiri Hrvatske. I kod njih je upitna isplativost Magleva, a mi govorimo o Zagrebu s nekih 800 tisuća stanovnika i mislim da to jednostavno nema opravdanja u broju putnika."

U prosjeku zagrebački željeznički kolodvor na dan koristi oko 1200 putnika, puno premalo za prugu koja bi koštala nekoliko milijardi eura. Maglevom bi vožnja od Zagreba do velikogoričkog kolodvora trajala manje od 5 minuta, ovako traje manje od 20 minuta, naravno ako prijevoz ne kasni.