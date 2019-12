NOVA DRASTIČNA PROMJENA VREMENA: Nakon snijega i hladnoće, ovakvim se temperaturama sljedeći tjedan sigurno niste nadali

Temperatura će idućih dana uz jugo još rasti, na vrijednosti znatno iznad prosjeka

Nakon često obilne kiše, na kopnu ponegdje i snijega, osobito na Jadranu jakog i olujnog vjetra, te poplavljenih riva i olujnog nevremena – u subotu će se atmosfera stabilizirati, oblaci razilaziti, tlak zraka naglo rasti, bura i tramontana slabjeti, a i po visini će nam već dolaziti osjetno topliji zrak, prognozira glavni HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

“U nedjelju će po nizinama unutrašnjosti biti česta magla, ponegdje i dugotrajna, a na Jadranu će već zapuhati jugozapadnjak i jugo, s kojima će dolaziti novi oblaci, pa će ponovno biti kiše, ali u manjim količinama nego u petak, i to uglavnom na sjevernom Jadranu, unutrašnjosti Istre i u Gorskome kotaru”, piše Vakula.

“U novome će tjednu uzduž cijeloga Jadrana i u područjima uz njega povremeno padati kiša, vjerojatno češće i obilnije od srijede, kada će i jugo pojačati. U sjevernim će krajevima unutrašnjosti biti stabilnije, uz jutarnju maglu koja će nestajati s jačanjem jugozapadnjaka, pa će danju biti većinom suho i barem djelomice sunčano. Naravno, i posvuda iznadprosječno toplo, već uz najnižu jutarnju temperaturu zraka u većini dana višu od prosječne najviše dnevne za drugu polovicu prosinca”, prognozirao je Vakula.

Detaljna prognoza

“Oblaci će se u subotu najdulje zadržati na istoku Hrvatske, gdje će još u prvom dijelu dana biti povremene oborine. Popodne sunčanije, uz umjeren istočnjak i temperaturu oko 6 °C.

U središnjoj Hrvatskoj sunčanog vremena bit će već od jutra, koje će biti hladnije nego na istoku. Danju će mjestimice puhati jugozapadnjak, pa će temperatura porasti na vrijednosti između 6 i 8 °C. U gorskim će predjelima do ujutro mjestimice pasti i više od 10 cm novoga snijega, no prijepodne će oborine prestati i brzo će se razvedriti, na dijelu sjevernog Jadrana već i u drugom dijelu noći, pa će danju tamo sunčanog vremena biti u izobilju. I vjetar će oslabjeti, a dnevna temperatura bit će od 3 do 6 °C u gorju, a na moru između 10 i 13 °C.

U Dalmaciji ponegdje i 14 °C. Ujutro će biti promjenljive naoblake, pa i pokoje kapi kiše, no zatim pretežno sunčano. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, prema otvorenom moru i jak, pa će more biti umjereno valovito, prolazno još ujutro i valovito.

I na jugu Hrvatske vjetar će danju postupno slabjeti, kiša prestati, oblaka biti sve manje, pa popodne sunčanog vremena neće manjkati, a dnevna temperatura bit će oko 15 °C.

Temperatura će idućih dana uz jugo još rasti, na vrijednosti znatno iznad prosjeka. No, na Jadranu će se izmjenljivati sunčana i oblačna razdoblja, mjestimice će biti i kiše, najvjerojatnije i najčešće na sjevernome Jadranu, a od srijede će kiša ipak biti sve češća i u Dalmaciji.

U unutrašnjosti povremene, slabe kiše bit će u gorju te unutrašnjosti Dalmacije i Istre, dok će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti uglavnom suho. U nedjelju je pak osobito u središnjoj Hrvatskoj moguća i dugotrajnija magla, no od ponedjeljka uz jugozapadnjak bit će je sve manje, pri čemu će temperatura osjetno porasti – uz izostanak magle čak i na oko 15 °C”, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.