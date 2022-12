U Crnom Lugu na Risnjaku u subotu je izmjeren novi rekord u dnevnoj količini oborine. U 7 sati izmjereno je čak 198 litara kiše po metru kvadratnome - apsolutno najveća količina oborine u povijesti mjerenja na toj postaji DHMZ-a, i to ne samo u prosincu, nego uopće u godini.

Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice oborina, osobito ujutro te ponovno poslijepodne i navečer. U unutrašnjosti susnježica ili snijeg, a na Jadranu kiša, no lokalno na sjevernom dijelu može biti i malo snijega nošenog jakom burom.

Vjetar slab, u Podravini i Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak.

Temperatura zraka većinom od 1 do 4, na sjevernom Jadranu od 7 do 12, a u Dalmaciji od 12 do 15 °C.

Nedjelja: U unutrašnjosti oblačno, susnježica i snijeg

"Nedjelju će na istoku Lijepe naše biti oblačna, povremeno uz umjeren sjeverozapadnjak. Na kišu, a ponegdje i na susnježicu i snijeg, treba računati većinom u noći i prijepodne. Bit će hladnije nego u subotu s temperaturom od 1 do 4 °C", najavljuje za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U središnjoj Hrvatskoj između 0 i 3 °C. Prevladavat će oblačno s povremenom susnježicom i snijegom u prvom dijelu dana - pri čemu će se stvarati i snježni pokrivač. Ponegdje će pak biti i kiše.

Nedjelja: Kiša na sjevernom Jadranu, u Lici i Gorskom kotaru snijeg

Kiša mjestimice i na sjevernom Jadranu, a u Lici i Gorskom kotaru padat će snijeg, uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Puhat će sjeveroistočnjak, a na obali bura koja će podno Velebita imati jake i olujne udare te može donijeti pahulje snijega i do mora. Prema kraju dana vjetar će oslabjeti.

Bit će hladnije nego u subotu, s temperaturom zraka od -2 do 3 °C u gorju te između 4 i 10 °C na sjevernom Jadranu.

Nedjelja: U Dalmaciji sunčano uz povremenu kišu

U Dalmaciji dnevne vrijednosti od 9 do 14 °C, u Zagori ponegdje i malo niže. Bit će sunčanih razdoblja, ali još povremeno i kiše, poglavito u prvom dijelu nedjelje te ponovno potkraj dana, kada je mjestimice u unutrašnjosti izgledan snijeg. Puhat će slaba i umjerena bura, samo ponegdje i jaka.

Bure će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, i zapadnog i sjeverozapadnog vjetra, na otvorenom i jakog. Temperatura zraka danju između 11 i 16 °C, a kiša tijekom noćnih i prijepodnevnih sati te ponovno navečer. "

DHMZ izdao je crveno upozorenje za Velebitski kanal.

Razvedravanja u ponedjeljak

U ponedjeljak i utorak sunčanije i uglavnom bez oborine, uz slabiju buru, ali hladno, osobito na kopnu u jutarnjim satima.

U ponedjeljak dolazi postupno razvedravanje sa zapada, no još u noći i ujutro na jugu zemlje bit će oblačno s kišom, te u gorju i u središnjim predjelima sa snijegom. Popodne posvuda barem djelomice sunčano.

Od utorka pad temperature, u srijedu novo naoblačenje

"Početkom novog tjedna na kopnu uglavnom bez oborine, uz dosta sunca, osobito u utorak s mjestimičnom jutarnjom maglom. Bit će hladno, posebice u noći i ujutro. U srijedu uz jugozapadnjak novo jače naoblačenje s kišom većinom u krajevima uz Jadran", kaže Mikec.

Vjetar uglavnom slab, a na moru umjerena bura i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak će biti od -5 do -1, a na Jadranu od 2 do 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 4, a na Jadranu od 8 do 12 °C. Navečer osjetno hladnije.

"U srijedu će kiša ponovno padati i na Jadranu, gdje će zapuhati jugo. Prije toga bit će slabe i umjerene bure i sjeverozapadnjaka uz djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, ali i osjeto hladnije nego prošlih dana", kaže Mikec.

Od četvrtka nastavak oborina

U četvrtak, samo prolazno sjeverozapadnjak, te ponovno obllačnije s mjestimičnom kišom, a povremenih oborina može biti u drugoj polovini tjedna, najavljuje za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.