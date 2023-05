Štrajkom su zaprijetile medicinske sestre i tehničari. Oni, za razliku od sudaca koji traže povećanje od 600 eura, traže 10 posto veće plaće, što je najviše 90 eura neto na njihovu prosječnu plaću. U strukovnoj komori kažu da je od 2013. godine iz Hrvatske za boljom plaćom otišlo 3000 medicinskih sestara.

"Mala smo zemlja, možemo sjesti za stol i dogovoriti se. Riješite nezadovoljstvo sestara i tehničara s minimalnim povećanjem. Prema posljednjim analizama, samo u bolnicama nedostaje 4000 medicinskih sestara. Ako znamo da ih ima 20 tisuća, to znači da ih nedostaje 20 posto i to za minimalne uvjete funkcioniranja bolnice", rekao je za RTL Danas Mario Gazić, predsjednik Komore medicinskih sestara.

'U četiri mjeseca zarade cjelogodišnju plaću'

Ako štrajka bude, napominje on, bit će učinjeno sve da pacijenti to ne osjete.

"Oni su danas u fokusu i oni su naš kruh. Nadamo se da neće doći do štrajka, borimo se za njihovo zdravlje. I na današnjoj godišnjoj skupštini sindikata pokazalo se veliko zajedništvo i u upornost u ciljevima", dodao je.

Za traženo povećanje plaća od minimalno 10 posto, što je u neto iznosu od 70 do najviše 90 eura, Gazić kaže da je to "stvarno mali iznos". On upozorava i na novi trend među medicinskim sestrama.

"One odlaze van struke. U turističkoj sezoni idu čistiti jahte jer kroz četiri mjeseca zarade cjelogodišnju plaću. Isplativije im je čistiti jahte, nego njegovati pacijente", rekao je.