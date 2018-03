Od 300 do 1000 kuna stajat će fizičku osobu kazna u slučaju da se odluči pljunuti nasred ulice u Makarskoj.

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Makarske donesena je odluka o komunalnom redu koja uz kažnjavanje za pisanje grafita, kupanje u fontanama ili uzmianje kovanica iz njih, nečišćenje iza psa, uništavanje ploča i znakova, bacanje otpada izvan kanti te obavljanje nužde, kažnjava i pljuvanje po javnim površinama. Fizička osoba za te se prijestupe može kazniti novčanom kaznom između 300 i 1000 kuna.

Kažnjavanje pljuvanja posebno je zaintrigiralo Makarane, od kojih neki smatraju kako je ta kultura trebala biti usvojena još od malih nogu, a drugi na račun te vrste prijestupa zbijaju šale.

‘Ja bih predložio da se čipira pljuvačka’

“Apsolutno su u pravu oni koji su donijeli takvu odluku, kazna je primjerena, a ako ti se baš pljuje, ponesi maramicu pa pljuni u nju”, komentira za Slobodnu Dalmaciju Makaranin Tonči Pivac koji bi rado zabranio i pušenje na javnom mjestu te posebice bacanje opušaka.



Tonči Andrijašević se, pak, pita kako će se pljuvanje dokazivati – kamerama ili će netko skupljati uzorke? “Ja bih predložio da se čipira pljuvačka, pa da se može odmah odrediti čija je”, kaže.

Ružica Čović u prilog dobroj odluci gradskih vlasti, jer naravno da takve poteze ona podržava, iznosi vlastiti primjer. “Najprije, ružno je to vidjeti. Imala sam par slučajeva da prolazim kraj čovjeka, a on pljune i sad ja ne znam je li on pljunuo jer sam ja naišla ili je to bilo tek tako. To je nešto strašno ružno i gadljivo. Kad bi se nekoga opalilo po džepu par puta, možda bi se i spriječilo njegovo daljenje pljuvanje. Ljeti to od gosta nikad nećemo vidjeti, a naši ljudi, od kojih se čovjek i ne bi nadao da pljuju po svome, to naprave”, ogorčeno će Ružica Čović

‘Zar ne bismo trebali biti u 21. stoljeću?!’

Emilija Ravlić kratko kaže kako je odluka super, dok Danijel Matković izražava skepsu. “Odluka jest pametna, ali ne vjerujem da će se ljudi kažnjavati, u nas je sve dopušteno tako da će i pljuvanje biti bez obzira na kazne”, veli Danijel.

Odluku je prokomentirao i turist Aleksandar Zirojević iz Crne Gore. “Odluka vaših gradskih vlasti sasvim je okej, iako mislim da svaki normalan i kulturan čovjek ne pljuje po ulici. Zar ne bismo trebali biti u 21. stoljeću?!”, govori Aleksandar, zaključujući kako mu nije jasno kako će komunalna policija dokazivati prijestupe i hvatati prijestupnike.