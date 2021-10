Za današnji i sutrašnji dan Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno i narančasto upozorenje zbog bure.

Crveni meteoalarm izdan je za područje Velebitskog kanala gdje se tijekom noći i sutra ujutro očekuje pojačana do jaka, a navečer mjestimice i olujna bura s najsnažnijim udarima vjetra od 35 do 70 čvorova, odnosno od 65 do 130 kilometara na sat.

'Vrijeme je vrlo opasno'

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju Ravnateljstva Civilne zaštite.

'Budite pripravni za olujne brzine vjetra'

Narančasto upozorenje izdano je za područje Kvarnera i Kvarnerića te Dalmaciju gdje se očekuje pojačana, zatim u noći jaka i vrlo jaka bura s najjačim udarima vjetra od 65 do 100 kilometara na sat.

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", poručuju iz Ravnateljstva Civilne zaštite.