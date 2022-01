U Hrvatskoj je u ponedjeljak zabilježeno 1445 novih slučajeva zaraze koronavirusom, no ono što je zabrinjavajuće jest 50 preminulih. To je i dalje previsoka brojka koja nas prati od sredine četvrtog vala.

Tako je u zadnjih sedam zabilježeno 370 umrlih. Da je riječ o stvarno crnim brojkama dokazuju i podaci Worldmetera koji kažu kako je Hrvatska po broju umrlih od koronavirusa u zadnjih sedam dana, u odnosu na broj stanovnika, najgora na svijetu.

Još prošli tjedan Hrvatska je nemalo zaostajala za BiH, a sad ju je naglo pretekla, piše RTL.

Pritom se u obzir ne uzimaju tzv. mikrodržave i male teritorije zbog velikih promjena statistike uslijed malog uzorka stanovništva.

Stanje je još i gore

Stranica "Our World in Data" još uvijek Hrvatsku vodi kao drugu najgoru po broju umrlih tjedno razmjerno broju stanovnika. Međutim, na ovoj platformi riječ je o rezultatima nakon jučerašnjeg ažuriranja.

Worldometer, pak, navodi da Hrvatska tijekom sedam dana bilježi 91 umrlog od COVID-a na milijun stanovnika.

Usto, kako ova platforma Hrvatsku još uvijek vodi da ima 4,07 milijuna stanovnika, uzimajući u obzir popis stanovništva iz 2021. gdje se pokazalo da naša zemlja ima 3,88 milijuna stanovnika, tjedni broj umrlih na milijun u Hrvatskoj bi zapravo bio 95 umrlih.

Najgora sljedeća u svjetskim razmjerima je Bosna i Hercegovina sa 87 umrlih.

'Većinu smrti se moglo izbjeći'

Hrvatska je ovime ujedno i najgora u Europskoj uniji, daleko iznad Bugarske sa 72 i Grčke sa 71 žrtvom COVID-a na milijun stanovnika tijekom zadnjih tjedan dana.

Ukupan broj umrlih od ove bolesti u našoj zemlji od početka pandemije porastao na 13.827. To je isti broj koji navodi Worldometer, što znači da je ažuriran najnovijim brojkama. A po njima, u zadnjih sedam dana bilježimo 370 umrlih.

Worldometer je internetska platforma za praćenje statističkih podataka na globalnoj i nacionalnim razinama, i to po područjima poput ekonomije, zdravstva, okoliša, energetike, hrane i raznih drugih. Kao svoje korisnike navodi, između ostalih, CSEE Sveučilišta Johns Hopkins, na kojega se pak referira i Our World in Data.

Prof. dr. sc. Branko Kolarić, epidemiolog NZJZ-a Dr. Andrija Štampar i član Znanstvenog savjeta za ustvrdio da je riječ o smrtima koje su se većinom mogle izbjeći.

"Kad se u Hrvatskoj rade evaluacije, ispada da je sve super, a istodobno imamo veliki broj i oboljelih i umrlih. Naravno da nije sve super kad imamo puno oboljelih i umrlih. Naravno da su onda građani koji se drže mjera, frustrirani tako velikim širenjem virusa kao i zbog puno umiranja. Šteta. Zaista šteta", rekao je Kolarić.

'Visoki danak u krvi'

Virusni imunolog Luka Čičin Šain je izjavio za N1 da su vlasti pustile da se stanovništvo prokuži koronavirusom, što je potvrdio i Kolarić, i još je to nazvao "visokim dankom u krvi koji ćemo platiti dostizanje imuniteta krda u Hrvatskoj".

Kolarić je rekao da smatra da vlasti u našoj zemlji nisu svjesne toga gdje se Hrvatska već neko vrijeme kreće u odnosu na cijeli svijet po stopi umiranja od COVID-a. Nasuprot tome, rekao je da smatra da su prokužavanje vlasti svjesno dopustile.

"Jer, na Znanstvenom savjetu iznosila su se brojna upozorenja što nam prijeti. Vidjeli smo da su i SAD i Velika Britanija, zatim zemlje sa 80 posto cijepljenih, provodile ozbiljnije mjere nego što su na snazi bile kod nas koji imamo tek oko 60 posto cijepljenih", dodao je.

Od ostalih današnjih epidemioloških vijesti u Hrvatskoj ističe se objava HZJZ-a da je u našoj zemlji potvrđeno prvih pet slučajeva omikronove podvarijante B.2 za koju za sada nema naznaka niti da izaziva različitu smrtnost od omikrona niti da je u stanju u većoj mjeri zaobilaziti imunitet ljudi, stečen cijepljenjem ili preboljenjem.