Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić nedavno je objavio sjajnu vijest za sve koji rade i nedjeljom. Naime, pred zastupnike uskoro dolazi drugo čitanje zakona o radu, a u zakonu će se između ostalog propisati 50-postotno minimalno povećanje plaće za rad nedjeljom od 1. siječnja 2023. godine.

Ova važna stavka do sada je nedostajala u zakonu, a na to se često i upozoravalo. Naime, do sada je zakonski bilo propisano samo to da rad nedjeljom mora biti plaćen više od redovnog, no ne i koliko. To je značilo da je samo jedna kuna više biti dovoljna, odnosno da bi se samo i tom jednom kunom više ispoštovao zakon.

Dobra odluka

Ekonomski analitičar dr. sc. Petar Vušković u razgovoru za Net.hr kaže kako je ova odluka dobra.

"Treba biti socijalno osjetljiv prema onima koji rade nedjeljom i njihov rad nagraditi. Treba istaknuti da postoje radnici koji žele raditi nedjeljom jer ima takav rad donosi mogućnost otplate manjih kratkoročnih zajmova", pojašnjava Vušković.

Ovaj ekonomski stručnjak kaže da je odluka izvrsna gdje kad god se nagrađuje rad.

"Vrlo je izgledno da će se rad nedjeljom među radnom snagom popularizirati iz ranije spomenutih razloga. U nekim djelatnostima među zaposlenicima čak postoje kompetitivnosti oko rada u noćnim smjenama i to vikendom jer se ono bolje plaća"; kaže, pa dodaje da je bit javnih politika da stvore najbolje uvjete u kojima ekonomija može egzistirati. "Ovo je win-win pozicija za zaposlenike ali i potrošače", ističe.

'50 posto viša satnica nije mala stvar'

Na pitanje hoće li te promjene građani zaista osjetiti na svojim plaćama, Vušković kaže da razlika koju će osjetiti ovisi o visini njihove plaće, odnosno o djelatnosti i poslodavcu gdje rade. "Pedeset posto viša satnica za one koji rade nedjeljom nije mala stvar za popraviti kućni budžet", ističe.

Dobro je, dodaje, da će ova promjena nastupiti kroz Zakon o radu koji će biti obavezan za sve poslodavce, a ne samo za javne službe kako je to bilo do sada kroz kolektivni ugovor. "Kroz kolektivne ugovore, službenici i namještenici su bili u povlaštenom položaju jer se njihov rad nedjeljom već plaćao više", kaže ovaj stručnjak.