Boro Vujović, stručnjak za nekretnine. gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao stanje na hrvatskom tržištu nekretnina.

Kada je krenula pandemija smatralo se da će doći do velikog pada cijena nekretnina, ali to se na kraju nije dogodilo.

“Kada se gleda tko kupuje, 50 posto kupaca kupuje kreditom, a ostalih 50 posto sredstvima s računa. Znači da 50 posto njih kupuje nekretninu vlastitim sredstvima, dobar dio kupaca na taj način čuva vrijednost novca zbog svega što se događa i ulaže u nekretnine, a drugi kupuju kreditom jer su niske kamatne stope. Cijene jesu narasle i to je činjenica, ali u ovom trenutku ima puno više kupaca nego nekretnina”, rekao je Vujović.

Na cijene nekretnina u centru Zagreba najviše je, kaže, utjecao potres.

“Prvi potres je imao učinak takav kakav je, vidjelo se to na prometu koji je bio 43 posto manji u odnosu na 2019. Onda još potres pred godinu dana koji je dodatno potaknuo strah. Centar grada, odnosno stare zgrade su izgubile na atraktivnosti i bez obzira što se nalaze u centru su u tom trenutku postale za 80 posto kupaca nezanimljive”, rekao je Vujović.

Što utječe na cijenu novogradnje?

Dodaje da je u prvih šest mjeseci u Zagrebačkoj županiji u prodaji građevinskih zemljišta zabilježen porast od 50 posto.

Objašnjava kako na cijenu novogradnje znatno utječe inflacija, zatim cijena građevinskog, nedostatak radne snage, te građevinska zemljišta su isto jako skupa.

"S druge strane su niske kamate na kredit pa ljudi kupuju nekretnine. Također, 30 posto kupaca su inozemni kupci, to su uglavnom tzv. second homes. Najviše su to Slovenci, Austrijanci, Nijemci, a u zadnje vrijeme sve više Mađari, Česi, Poljaci. Atraktivno je to za ljude koji su na home officeu", dodaje.

Više kupaca nego nekretnina

Koliko god izgleda da ima puno nekretnina, trenutačno je više kupaca na tržištu nego nekretnina.

"Treba uzeti u obzir da ćemo ući u Schengen, a to će imati jak utjecaj na tržište nekretnina. Ljudi danas mogu živjeti u Francuskoj i raditi u Švicarskoj. Tako i kod nas, mogu živjeti u Hrvatskoj, a raditi u Italiji ili Sloveniji. Naša obala je jako atraktivna. Tu ne treba razmišljati o kupovnoj moći hrvatskih građana”, rekao je Vujović.

Napominje kako postoji nekoliko stanova na vrhunskoj lokaciji i vrhunskoj gradnji u Zagrebu, a prosjek kvalitetne novogradnje u centru iznosi oko 5000 eura po četvornom metru.

"Uvijek imate ljudi koji imaju novaca, to je ekskluziva. Prosjek novogradnje u Zagrebu je oko 3000 eura po četvornom metru i niže ako je riječ o perifernim lokacijama. Na tržištu su sad ozbiljni investitori koji prate banke i mislim da nisu kupci u nekom riziku da će ostati bez novca”, kaže Vujović.

Što se tiče Banije, dodaje kako ni prije potresa ondje nije bila velika potražnja nekretnina.

"Sad je interes za iseljavanje. Ako ljudi budu motivirani da ostanu, razvijat će se i tržište nekretnina", zaključuje.