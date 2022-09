Aleksandar Vučić nije stajao s vinom iako je bio vidno pijan, a da to nije dobro, shvatila je njegova savjetnica i probala kontrolirati štetu. Neuspješno. Nadmen kakav je, nije se ispričao javnosti. Ali je barem priznao.

"Zamislite kako bismo bili tek uspješni da smo uvijek trijezni da nismo ponekad pomalo pijani. Kad smo toliko posla uspeli da obavimo. Pa jučer 17 sati radimo tako pijani", kazao je Vučić.

Ne, nije se samo malo opustio

A da je problem puno veći od toga da se "samo malo opustio", upozoravaju stručnjaci koji svakodnevno gledaju kako to može završiti. "Ne postoji niti jedno radno mjesto gdje bi bilo dobro da se konzumira alkohol pa tako niti jedno zanimanje. Jasno da alkohol smanjuje naše nekakve procjene. Ne razmišljamo dovoljno apstraktno, ne možemo percipirati buduće korake. Alkohol definitivno s bilo kojim zanimanjem nije dobar", kazala je Nataša Đuran, voditeljica Odjela urgentne psihijatrije Klinike psihijatriju Vrapče. Nije Vučić jedini koji to ne želi čuti. Ni naši političari nisu daleko.

Ustaške budnice gradonačelnik Splita Ivica Puljak, rekla je to njegova supruga, pjevao je jer je bio pijan.

Alkohol kao izlika

Bio sam pijana budala rekao je Peđa Grbin nakon objave snimke na kojoj pjeva Thompsonovu pjesmu. "2020. sam shvatio da je Marko Perković Thompson i sve ono što se događa oko njega loše za Hrvatsku, a bogami i ja sam tu malo ugradio kamenčić zbog čega mi je i dan danas neugodno", kazao je Grbin.

Posao kojim se bave, brojni sastanci i domjenci izgovor su za alkohol, smatra stručnjakinja. "Svakodnevna konzumacija alkohola, velika je vjerojatnost da će, kroz jedan duži period, dovest čovjeka do problema, barem sa zlouporabom alkohola, ako ne i s ovisnošću", tvrdi Đuran.

Pravdaju se umorom, dijetama...

I dok neki dobro paze što rade pred upaljenim kamerama i mobilnim telefonima drugima se situacija ponekad otme kontroli. Da se to dogodilo bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, mislio je njen prethodnik. I ne samo on.

"Sve je to izgledalo vrlo neukusno s ponašanjem koje, evo rekao sam, izazivalo neke određene asocijacije vezane za moguću konzumaciju alkohola", kazao je u kolovozu 2019. Ivo Josipović. Je li u pitanju bio umor, rigorozna dijeta ili ipak alkohol? Danas je to manje važno, ali je činjenica da mnogi političari pripiti donose odluke koje se tiču svih građana i za to nijedan nije odgovarao.