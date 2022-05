U studiju Net.hr-a gostovala je saborska zastupnica Hrvatskih suverenista, Vesna Vučemilović, koja je govorila o političkim aktualnim temama u Hrvatskoj. Uvodno se osvrnula na nedavnu rekonstrukciju Vlade. "Ova Vlada je toliko pod nekakvim razno raznim pritiscima i izložena je uistinu brojnim kaznenim prijavama. Iz te Vlade je do sada otišlo toliko ljudi protiv kojih su se vodile ili istrage ili izvidi ili su završili s optužnicama poput Lovre Kuščevića i ne samo na razini ministara nego i na razini tajnika", kazala je.

"Ove tri nove izmjene, ne vjerujem da će polučiti neke rezultate. Još kada dolaze, a premijer kaže onako ponosno da, ako se ispostavi da ovi izvidi koji su u tijeku budu neosnovani što se tiče Borisa Miloševića i Josipa Aladrovića, da se oni mogu vratiti u Vladu… Ne bih voljela biti u koži tih ljudi koji su došli jer ispada su oni nekakvi rezervni igrači s klupe", konstatirala je saborska zastupnica, dodajući da su oni su u jednoj vrlo nezahvalnoj poziciji.

Rekla je da tu radi o dva resora koji su izuzetno važni, ministarstvo gospodarstva i ministarstvo rada, odnosno o dva ključna ministarstva u okolnostima inflacije, nesigurnosti, recesije koja je pred vratima.

"To su dva ključna ministarstva, vjerujem da im neće biti lako, a još k tome imaju i tu najavu da su oni rezervni igrači s klupe, da malo trebaju popuniti mjesto. Mislim da to nije bilo korektno prema njima od strane premijera Plenkovića", rekla je Vučemilović.

Upitana je li Plenković trebao promijeniti više ministara te kako komentira to što su se institucije zainteresirale za imovinu novog ministra Ivana Paladine, kaže da je to čovjek koji je svu svoju imovinu stekao tako što je na nekakav čudan način nekakvim financijskim špekulacijama, imovina tvrtke kojoj je on bio na čelu, odjednom postala njegova. "To je vrlo znakovito i vrlo interesantno. On je sada kao nekakav vrlo spretan financijaš koji je to spretno odradio. Zašto nije trgovao obveznicama nekih drugih tvrtki koje su također izdavale obveznice na tržištu?", pita se Vučemilović, dodajući da je to slučaj kao i s djelatnicima HNB-a.

'Zlatna komunistička mladež'

"Što se tiče broja ministara, mislim da je ova Vlada odslužila svoje i ovo nije nikakva ozbiljna rekonstrukcija. Nekakva ozbiljnija rekonstrukcija značila bi da Vlada želi napraviti i pokrenuti nekakve reforme koje trebate s nekim novim ljudima, jer ovi očito nisu bili spremni", kaže, dodajući da se to može vidjeti na primjeru resora zdravstva gdje čekamo reformu koja stoji u ladici, a pomaka nema.

"Stalno je neki izgovor - te epidemija, te korona, te ovo, te ono. Znam da su to problemi s kojima se do sada nije suočavala niti jedna vlada, no nemojmo zaboraviti da smo mi ipak i u vrijeme 90-ih, kada je Hrvatska bila zahvaćena ratom, neke reforme napravili. Ne može to biti izgovor za stalno odgađanje i stalno održavanje nekog statusa quo pod izlikom stabilnosti. Što vam znači stabilnost ako ste vi po svim parametrima na dnu Europske Unije? Sada se hvale tim što nam je porastao BDP po glavi stanovnika i to u državi koja je u 10 godina izgubila 400 tisuća stanovnika. To je i cinično i licemjerno. S tim se ne bi trebala hvaliti niti jedna vlada pa niti ova", rekla je Vesna Vučemilović u studiju Net.hr-a.

Komentirala je i posljednja verbalna prepucavanja između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. "Da se razumijemo, oni su obojica dio te zlatne komunističke mladeži. Njihovo porijeklo je manje-više slično i to što oni rade sada je već jasno apsolutno svima", rekla je Vučemilović.

Kaže da ljude više uopće nije briga kako oni sebe nazivaju. "To sada ide kao serija, bila je ona prva sezona, to je bilo 'šmrkavac-plameni jazavac' sezona, a ovu sezonu bi mogli nazvati 'Kremljenko i Udbašenko', mada tu sad ima izdajnik, lažov, lopov, štetočina,…"

"Sve te njihove verbalne doskočice i sva ta prepucavanja u ovoj situaciji su samo odraz neke bahatosti i izgubljenog osjećaja za realnost. Ono što je uistinu građanima bitno, a to je njihov standard, inflacija koja divlja, cijene koje divljaju i ne vidi se kraj nikako u tome, to će se vjerojatno nastaviti do kraja godine. A sada je li ovaj njemu rekao da je on šmrkavac ili je ovaj Udbašenko, to ljudima uopće više nije zanimljivo; dapače, mislim da im počinje ići na živce. Ako žele ostaviti dojam političara koji su nekako i ozbiljni i na mjestu u prostoru i vremenu u kojem mi trenutno živimo, trebali bi prestati obojica s tim. Koji prvi prestane, mislim da će polučiti nekakav pozitivni bod kod javnosti", rekla je.

Vlada mora donijeti novi paket mjera

Govoreći o inflaciji i divljanju cijena, rekla je da bi bilo dobro kada ne bi bilo više povišica. "Nažalost moram reći da ovo nije kraj. Ako pogledate cijenu plina, ona je samo u prošlom mjesecu narasla 30 posto. Ovaj rast cijena nije krenuo ove godine, on je krenuo još prošle godine, ja sam još u šestom mjesecu govorila da trebamo početi razmišljati o toj inflaciji. Pritom nisam htjela uzbuniti javnost, nego one koji su mjerodavni, koji imaju vlast, potaknuti na razmišljanje o mjerama kako bi ih počeli donositi na vrijeme".

Rekla je da naša Vlada stalno kasni. "Ovaj paket koji je donijela, a koji sam pozdravila i rekla da je dobar, je u vrijeme kada je donesen bio dobar. U međuvremenu, okolnosti su se promijenile. Vlada ne djeluje proaktivno, nego reaktivno i opet s nekim odmakom. Tim odugovlačenjem pogoršava situaciju", kazala je saborska zastupnica.

Osvrnula se i na još jedan veliki problem. "Ako vidite sada ovu sjetvu koja je u tijeku - nikada skuplja. Pogledajte samo cijenu plavog dizela, već je skoro 9 i pol kuna. Pošto će biti ta pšenica, pošto će biti taj kukuruz? Cijene kukuruza divljaju, sve je to nešto o čemu treba već sad voditi računa, već sad napraviti pakete kako bi one socijalno najugroženije skupine prevladale ovo razdoblje koje će očigledno potrajati", rekla je.

Upitana treba li Vlada razmišljati o novoj "rundi" mjera kojima bi se olakšao život građanima, Vučemilović odgovara da svakako da.

"Ministar Marić je izjavio da oni imaju još municije i mehanizama. Apeliram na njih neka ih aktiviraju čim prije", kazala je saborska zastupnica. Dodala je da nam je kupovna moć ispod prosjeka Europske unije te da će očito biti još lošija.

Što je još rekla o uvođenju eura u Hrvatsku, inflaciji, poskupljenju cijena hrane i goriva, potencijalnoj nestašici suncokretovog ulja zbog rata u Ukrajini, pogledajte u cijelom intervjuu.