Bit će sunčano i vruće, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu će nakon jutarnjeg burina postupno zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 32 do 37 stupnjeva Celzija.

Meteorolozi najavljuju početak toplinskog vala u Hrvatskoj. Temperature će se penjati do 35 stupnjeva, a ponegdje, u kninskoj regiji, i više.

Za danas je na snazi narančasti meteoalarm za nekoliko regija, dok je za sutra za riječku regiju upaljen i crveni alarm koji označava izuzetno opasno vrijeme.

"Zbog anticiklonalnog polja prilike su stabilne nad našim krajevima. Pretežno vedro je u većini predjela i već rano jutro vrlo toplo, primjerice u Senju je izmjereno već 27 stupnjeva. U nastavku dana bit će vruće i vrlo vruće, i do 37 stupnjeva. Nalazimo se u toplinskog valu, koji će se još i intenzivirati, tako da će od petka opasnost biti vrlo velika. Vrući saharski zrak s područja sjeverne i srednje Europe premješta se istočnije. Temperature će rasti i do 40, i to najizglednije u kontinentalnom području", navodi meteorologinja N1 televizije Tea Blažević.

Najviša temperatura ikad izmjerena u našim krajevima je 42,8 stupnjeva, koliko je 4. kolovoza 1981. izmjereno na postaji Ploče.

"Vrućina u kombinaciji s dugotrajnom sušom predstavlja rezultira esktremnom opasnosti od požara. Potkraj subote i početkom nedjelje na kontinentu nestabilnije, lokalno će biti pljuskova. Od nedjelje će se vrućina u unutrašnjosti malo ublažiti", zaključuje meteorologinja.