Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku na samom kalendarskom početku ljeta još nije dosegao vrhunac. To bi se trebalo dogoditi u drugoj polovici ovoga tjedna. Državni hidrometeorlološki zavod (DHMZ) izdao je najviša, crvena upozorenja za područja dvaju gradova, a s obzirom da paklene vrućine ne mogu trajati u nedogled, meteorolozi najavljuju i popuštanje vrućina.

U četvrtak crveni meteolaram za Zagreb i Osijek

Danas, prvog kalendarskog dana ljeta, vrućine su bile veće u kontinentalnim dijelovima zemlje nego na Jadranu. Najtopliji su bili Zagreb i Sisak s temperaturama zraka iznad 35 stupnjeva Celzijevih, te Karlovac i Slavonski Brod s po 34 Celzijeva stupnja. DHMZ je na svom meteoalarmu za utorak u cijeloj zemlji izdao žuto upozorenje, a za Slavoniju narančasto. U srijedu je narančasto upozorenje izdano za cijelu Hrvatsku, a u četvrtak najviši, crveni alarm za područja Zagreba i Osijeka.

Prema prognozi HRT-a, u utorak će atmosfera iznad Hrvatske biti relativno stabilna i još malo toplija. Na uglavnom sunčanom istoku jutro neće donijeti osvježenje jer će temperatura noćas nakratko biti niža od 20 stupnjeva. Danju će zagrijati i do 37, a pri toj temperaturi ni povremeno umjeren jugozapadnjak neće donositi olakšanje. U središnjim predjelima pretežno vedro, no atmosfera će i dalje biti mutna. Noć mirna i topla, mnogima neugodna, uz najnižu temperaturu od 19 do 22, a danju između 33 i 35. I na zapadu zemlje sunčano i vruće, u gorju najniža temperatura od 16 do 20, na obali i otocima oko 22 stupnja. Danju će puhati umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti između 28 i 33.

Dani pred nama bit će sunčani i vrući

U gotovo vedroj Dalmaciji u utorak će zapuhati umjeren jugozapadnjak i jugo; more malo do umjereno valovito. Noć topla, u unutrašnjosti iznad 20, a na obali iznad 25 stupnjeva, dok će danju zagrijati do 33, u Zagori i do 36.

Sunčano s povremeno umjerenom naoblakom bit će na jugu Hrvatske, gdje bi nekima topla noć mogla biti čak manje ugodna od dana, tijekom kojeg će temperatura biti između 30 i 34 stupnja, a puhat će i umjereno jugo. Dani pred nama uglavnom će biti sunčani i vrući, osobito četvrtak, kad će temperatura rasti i do 38, ali od četvrtka će porasti mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, a temperatura će biti malo niža.

Na Jadranu pretežno vedro, povremeno umjereno jugo, za tim i južni i jugozapadni vjetar, nakratko u petak i sjeverozapadni. Temperatura se pritom neće znatnije mijenjati pa će noći biti tople, a dani vrući. Uglavnom mirno more mnogima će pružiti osvježenje, no idilično plavetnilo često će izostati. Razlozi su mutna atmosfera i smanjena vidljivost zbog povećanog transporta pijeska iz Afrike, koji će se nastaviti i idućih dana.

Paklene vrućine bi mogle potrajati tjednima

Temperature bi idućih dana i noću mogle biti tropske, a popuštanje se očekuje koncem tjedna, kazala je za Jutarnji list meteorologinja Tomislava Hojsak iz DHMZ-a. Ujedno je najavila dugotrajnije natprosječne vrućine.

"Prema raspoloživim prognostičkim kartama, u ostatku lipnja, a vrlo vjerojatno i prvoj polovini srpnja nastavit će se natprosječno toplo vrijeme. Pritom su i dalje izgledna razdoblja izraženog odstupanja temperature zraka u odnosu na prosjek, tj. toplinski valovi. Međutim, na duljoj vremenskoj skali nemoguće je prognozirati njihovu pojavu, trajanje i intenzitet. Razdoblja vrućine povremeno će biti prekidana prodorima svježijeg zraka, ponekad praćena i grmljavinskim pljuskovima, osobito na kopnu. Prvo nas takvo osvježenje očekuje vjerojatno krajem ovog tjedna", kazala je meteorologinja Hosjak.