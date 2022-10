Nakon djelomice sunčane nedjelje, čini se da će i veći dio idućeg tjedna vrijeme biti podjednako. Tijekom dana povremeno umjerena i povećana naoblaka, a ujutro na kopnu mjestimice i magla. Ponegdje može pasti i kiša, u unutrašnjosti osobito u četvrtak, a na Jadranu uglavnom potkraj tjedna te posebice u ponedjeljak, kada na južnom dijelu pljuskovi mogu biti i jače izraženi, sažeta je tjedna prognoza za HRT mr. sc. Dragoslava Dragojlovića iz DHMZ-a.

Djelomice sunčani ponedjeljak

U ponedjeljak na istoku Hrvatske djelomice sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku. Ujutro će mjestimice biti magle, osobito uz Savu i Dravu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, a dnevna između 18 i 20 °C, rekao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a za HRT.

Pod utjecajem anticiklone u prizemnom sloju i vlage po visini u novom tjednu će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja, a povremeno će pasti i malo kiše, piše RTL. Podjednaka temperatura zraka i u središnjoj Hrvatskoj. Bit će djelomice sunčano i uglavnom suho, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar većinom slab.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima promjenjiva naoblaka, ponegdje uz mogućnost za malo kiše, uz obalu već sredinom dana. Ujutro će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, koja će brzo oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, na moru između 13 i 16 °C. Dnevna od 15 do 18 °C, na moru između 20 i 22 °C.

Dnevna temperatura ide i do 24 stupnjeva

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Uz povremeno više oblaka mjestimice može biti kiše, pa i u obliku pljuskova, osobito kasno poslijepodne i navečer. Puhat će umjereno, prema otvorenome moru i jako jugo, pri čemu će more biti umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 13 °C, uz obalu između 15 i 17 °C. Dnevna uglavnom od 21 do 24 °C.

Podjednaka temperatura zraka i na jugu Hrvatske, gdje će uz umjeren i jak razvoj oblaka biti pljuskova i grmljavine, osobito prema kraju dana, kada pljuskovi mogu biti jače izraženi.

I dalje bez znatnije promjene

Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Ponegdje može pasti i malo kiše, i to uglavnom u istočnim krajevima. Temperatura zraka bez veće promjene.

I na Jadranu djelomice sunčano, ali ne i potpuno stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, osobito na južnom dijelu. U utorak će puhati mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a u srijedu i četvrtak na sjevernom dijelu bura.